Прямой эфир

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии

11 декабря 2018 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партнерское соглашение будет подписано в ближайшее время.

Планируется, что первый харвестер с конвейера сойдет уже в 2019 году. Об этом стало известно на встрече делегации этого российского региона с представителями бизнеса нашей страны.

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии-1

11 декабря в Минске стороны обсуждают и новые совместные проекты. Среди них – разработка пожарных роботов, выпуск рыбных консервов, изделий из природного камня, производство чая и сладостей.

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии-4

Дмитрий Родионов, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия (Россия):
Наш визит состоится на завод МАЗ, заводы по выпуску другой техники, в том числе дорожной техники. Будем рассматривать возможность ее приобретения для нужд нашего региона.

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии-7

Наталья Рекунова, руководитель Центра поддержки экспорта Корпорации развития Республики Карелия (Россия):
Мы с вами в одном Союзном государстве, у нас единое таможенное пространство. Нас не разделяет языковой барьер. Мы всегда с большим вниманием, теплотой относимся к нашим белорусским партнерам.

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии-10


Александр Федорчук, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Важно, что они знают наши основные мероприятия. Мы рассказывали сегодня о том, что есть выставки наши.

В следующем году Европейские рынки, в рамках их собираемся провести большие, серьезные мероприятия. Реакция очень хорошая, они хотят посещать.

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии-13

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии-15

# Беларусь-Россия # Экономика # Дмитрий Родионов # Наталья Рекунова # Александр Федорчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 10.12.2018
10 декабря 2018 19:13

Новости экономики за 10.12.2018

Британская компания готова закупать пиломатериалы через Белорусскую универсальную товарную биржу
10 декабря 2018 17:03

Британская компания готова закупать пиломатериалы через Белорусскую универсальную товарную биржу

Белорусские продовольственные компании представили свою продукцию на выставке в Каире
10 декабря 2018 12:59

Белорусские продовольственные компании представили свою продукцию на выставке в Каире