Новости Беларуси. Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партнерское соглашение будет подписано в ближайшее время.

Планируется, что первый харвестер с конвейера сойдет уже в 2019 году. Об этом стало известно на встрече делегации этого российского региона с представителями бизнеса нашей страны.