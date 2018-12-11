Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии
Новости Беларуси. Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партнерское соглашение будет подписано в ближайшее время.
Планируется, что первый харвестер с конвейера сойдет уже в 2019 году. Об этом стало известно на встрече делегации этого российского региона с представителями бизнеса нашей страны.
11 декабря в Минске стороны обсуждают и новые совместные проекты. Среди них – разработка пожарных роботов, выпуск рыбных консервов, изделий из природного камня, производство чая и сладостей.
Дмитрий Родионов, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия (Россия):
Наш визит состоится на завод МАЗ, заводы по выпуску другой техники, в том числе дорожной техники. Будем рассматривать возможность ее приобретения для нужд нашего региона.
Наталья Рекунова, руководитель Центра поддержки экспорта Корпорации развития Республики Карелия (Россия):
Мы с вами в одном Союзном государстве, у нас единое таможенное пространство. Нас не разделяет языковой барьер. Мы всегда с большим вниманием, теплотой относимся к нашим белорусским партнерам.
Александр Федорчук, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Важно, что они знают наши основные мероприятия. Мы рассказывали сегодня о том, что есть выставки наши.
В следующем году Европейские рынки, в рамках их собираемся провести большие, серьезные мероприятия. Реакция очень хорошая, они хотят посещать.