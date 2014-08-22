Новости Беларуси. Прокурор Шумилинского района и его заместитель задержаны по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в КГБ Беларуси. По материалам следствия, за вознаграждение они составляли для коммерческих структур исковые заявления и направляли их в Областной экономический суд.

Свои услуги оценили в 32 миллиона рублей. Должностные лица были задержаны при получении очередной части взятки. В отношении коррумпированных чиновников возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Артур Стрех, руководитель пресс-службы КГБ Республики Беларусь:

Оказываем заинтересованным коммерческим структурам услуги по подготовке в прокуратуры и подачи в Областной экономический суд исковые заявления, поддержание в судебных заседаниях исковых требований о расторжении договора купли-продажи недвижимого имущества, заключенного между субъектами хозяйствования области, работники прокуратуры оценили в 32 млн белорусских рублей. Более 23 млн были получены в качестве взятки в несколько этапов. При получении очередной части незаконного денежного вознаграждения должностные лица были задержаны сотрудниками комитета.