В Кличевском районе разводят калифорнийских червей и внедряют экологически чистую подкормку для растений

Новости Беларуси. На ферме в Кличевском районе коров и поросят нет. Здесь уже 2 года всерьез занимаются разведением калифорнийских червей. Животновод Иван Григорьевич рассказывает, что уход за этими беспозвоночными требует внимания не меньше, чем за парнокопытными. Постоянно нужно следить за рационом питания, поддерживать необходимую влажность. Тогда черви хорошо перерабатывают органику и в результате получается ценный продукт, так называемый биогумас. Который можно не только пустить на подкормку растений, но и выгодно продать.

В прошлом году в хозяйстве пошли еще дальше. Создали жидкий аналог этой подкормки.

Валерий Рыжиков, председатель сельхозпредприятия:

Гидрогумас – это гуминовые кислоты. Это стимуляторы роста.

Иммунная система растений становится устойчивее ко всем болезням и вредителям. Меньше приходится давать препаратов. Меньше химии и больше всего натурального.

Первые испытания совместно с Национальной академией наук провели на своих полях. Результаты превзошли все ожидания.

Мария Атрохова, агроном сельхозпредприятия:

На урожай повлияло очень сильно. Могу сказать, что семена рапса в этом году в 1,5-2 раза крупнее. По сравнению с соседними хозяйствами, это небо и земля. Стручок в два раза длиннее и созрел раньше.

Таким образом в хозяйстве удалось не только увеличить урожайность, но и почти в 2 раза сократить расходы на закупку дорогостоящих удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Сушко, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и растениеводству Кличевского райисполкома:

Сегодня колхоз им. Буденного лидирует. Они собирают по 30 центнеров, тогда как по району урожайность – 18. Это заслуживает внимания и дальнейшего распространения.

Не за горами и уборка зерновых. Аграрии уверены, что и здесь обработанные поля дадут высокий урожай. Уже сегодня одно только это хозяйство может произвести столько полезного гидрогумаса, что им можно будет обработать территории 5-7 средних сельхозпредприятий. Около 15 тысяч гектаров. В перспективе ближайших лет в области планируют поставить такое производство на поток.