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Поселок Любишино - площадка для экспериментальной базы «Натальевск», которая обеспечивает Беларусь элитными семенами зерновых и картофеля

22 июля 2012 17:10
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Любишино - небольшой поселок Червенского района. Этот агрогородок - центральная усадьба экспериментальной базы «Натальевск», которая обеспечивает аграрный сектор республики элитными семенами зерновых и картофеля.

Поселок известен с начала 19 века. В 1858 году на этом месте было всего 7 дворов, а в начале 20 века их стало уже 27. Сегодня Любишино - современный агрогородок со всей необходимой инфраструктурой: магазин, ФАП, детский сад, дом культуры, почтовое отделение связи, отделение сбербанка, комплексный приемный пункт. В деревне живут более полусотни человек. Ставку здесь делают на молодежь, ведь средний возраст сельчан Любишино - 37 лет. Для молодых специалистов здесь активно строится жилье. Для тружеников экспериментальной базы «Натальевск» возвели уютные современные коттеджи.  

Вот уже 14 лет процветающим хозяйством руководит Елена Махнач - депутат Минского областного, Червенского районного и Колодежского сельского Советов депутатов, победитель бесчисленных профессиональных конкурсов, Женщина года-2009 за вклад в возрождение села.  

Елена Махнач - грамотный и талантливый руководитель. Но в первую очередь - очаровательная женщина, заботливая, любящая мама и бабушка, гостеприимная хозяйка, у которой все дела спорятся. Елена родилась на Витебщине, но после окончания сельхозакадемии  и небольшого трудового стажа судьба привела ее в Натальевск - деревню, которой суждено было стать для героини программы «Центральный регион» на СТВ родной.

# Экономика # Государственная политика в области пищевой промышленности # Елена Махнач

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