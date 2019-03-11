Проекты возможных изменений в розничной торговле вынесены на общественное обсуждение

Новости Беларуси. Правительство предлагает всем желающим высказаться по поводу возможных изменений в правилах розничной торговли. Проекты соответствующих постановлений вынесены на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь изменения касаются торговли табачными изделиями, различными приспособлениями для потребления табака, а также электронными системами курения и жидкостями для них. Все это предлагается включить в перечень товаров, которые запрещено продавать на рынках, а также принимать на комиссию.

Кроме того, для молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира предлагается новый способ выкладки и маркировки, который позволит визуально отделить их от других продуктов.