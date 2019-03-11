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Новости экономики за 11.03.2019

11 марта 2019 17:09
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Новости Беларуси. Что может измениться в правилах розничной торговли? Как школьники Гомельской области собираются определить самый урожайный сорт арбуза? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проекты возможных изменений в розничной торговле вынесены на общественное обсуждение

БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЯНИКИ УСПЕШНО БУРЯТ ОЧЕРЕДНУЮ СКВАЖИНУ В УКРАИНЕ

Белорусские нефтяники бурят в Украине уже пятую скважину. Специалисты отмечают высокую слаженность и скорость проведения работ. Сборка оборудования заняла всего несколько дней.

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В том числе была успешно выполнена сложная операция по поднятию мачты бурового станка в вертикальное положение. Само бурение начато 1 марта, и к 11 числу уже пройдены 1500 метров горных пород.

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ШКОЛЬНИКИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ ВЫРАСТЯТ ТРИ СОРТА АРБУЗОВ

В сельских школах Гомельской области в 2019 году пройдет эксперимент по выращиванию арбузов. Ученики попробуют вырастить три сорта, чтобы выявить самый урожайный для этого региона Беларуси. Уже на этой неделе участники эксперимента получат семена, грунт и все необходимое для выращивания рассады. Специалисты составят для них подробную методическую схему и предоставят всю необходимую информацию, а в дальнейшем будут консультировать вплоть до получения урожая.

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Отмечается, что помимо практической пользы – выбора лучшего сорта арбуза для Гомельской области – проект посодействует улучшению экономической ситуации в сельской местности. В том числе в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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