Покрытие тоньше волоса для экрана мобильного телефона. Какие разработки и стартапы предлагают белорусские айтишники?

Новости Беларуси. Парк высоких технологий на неделе подвел итоги 2018 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сказать, что они впечатляют – ничего не сказать. Общий объем производства увеличился почти на 50 %. Темп роста экспорта – около 140 %. В ПВТ вступило 267 компаний – за год больше, чем за всю 12-летнюю историю парка. Сейчас там работают более 45 тысяч человек.

Впечатляющие результаты работы – во многом следствие условий, которые были созданы государством для развития IT-сферы, беспрецедентных условий, прописанных в Декрете № 8 «О развитии цифровой экономики».

Еще никогда баскетбол не был так оцифрован, а разбор игры так прост. В 80-х тренерам нужно было бы отсматривать видеозаписи и запоминать нужные моменты, чтобы проанализировать их с игроками. Сейчас ни один шаг, бросок или фол не ускользнут от специального приложения.

Сенсоры прикрепляются к кроссовкам баскетболистов, на мяч, кольцо и развешиваются по корту. С такой диджитал-трансформацией баскетбол – уже совсем другая игра, где всё просчитано до мелочей. Данные собираются и анализируются онлайн. А тренер может мгновенно отслеживать, например, процент попаданий и влиять на ход игры благодаря математической статистике.

Шорттрэкер – стартап известного американского баскетболиста Дэвиона Роза. В 2018 году он привлек 185 миллионов долларов. Однако весь софт в продукте белорусский. Есть версия приложения и для фанатов – по сути, это второй экран, где дополнительно кликнув по игроку можно видеть всю его статистику. Пока стартап активно используют университетские команды, но функционеры NBA уже готовятся опробовать новинку и в Национальной баскетбольной лиге США.

Игорь Николаев, директор компании-резидента ПВТ:

Полноценное приложение, которое может как создавать игру, так и вести определенный менеджмент этой игры, то есть замену игроков, сформировать команду, стартовать игру, делать паузу.

Прибыль этой гомельской фирмы за 2018 год достигла 600 тысяч рублей. Оно и понятно – клиенты по всему миру. Помимо имиджевого спортивного стартапа компания является экспертом в области так называемых «Uber-сервисов», объединяющих поставщиков услуг с клиентами. Гомельские программисты известную по такси технологию адаптируют для американских прачечных. Игорь Николаев:

Основная идея в том, чтобы объединить между собой провайдеров, которые предоставляют сервис по стирке, и клиентов, которым этот сервис нужен по локации, по ближайшему местоположению. Дать возможность клиентам оформить заказ и получить тот сервис, который предлагает данный провайдер.

В чем же секрет востребованности за океаном идей гомельских айтишников? Игорь Николаев, владелец компании – с 2018 года резидента белорусского ПВТ – сам начинал как IT-разработчик. С момента основания его бизнес вырос в пять раз.

Сегодня компания насчитывает уже полсотни сотрудников, а их идеи на американском рынке конкурируют с проектами из той же пресловутой Кремниевой долины. Игорь Николаев:

Резидентство в ПВТ подразумевает определенную ответственность. Каждый резидент должен сначала подать в администрацию Парка высоких технологий свой план развития. Простыми словами – не развиваться, будучи резидентом, в парке нельзя, иначе это резидентство может оказаться под риском потери. ПВТ сегодня является достаточно серьезным игроком на мировом рынке и имеет достаточно серьезный авторитет и популярность. Большинство крупных компаний и корпораций уже начали размещать свои заказы и объявления о потребностях в реализации какого-то ПО на базе Парка высоких технологий.

Так называемую экосистему Парка высоких технологий уже оценили сотни прогрессивных компаний. Для них это питательная среда для роста и успеха. 2018 год отметился бумом новых резидентов. Сейчас их почти полтысячи. Как следствие – рекордный рост экспорта: 38 % по сравнению с 2018 годом и планка в 1 миллиард 400 миллионов долларов. Мировые аудиторы такие показатели прогнозировали лишь к 2020 году. Новые компании – это еще и новые рабочие места. В 2018 году сюда устроились 13 тысяч IT-специалистов. К слову, средний программист платит в три раза больше подоходного налога, чем среднестатистический белорусский налогоплательщик.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

Рост парка по экспорту превзошел все наши ожидания. Те прогнозы, которые давали нам ведущие агентства, мы тоже резко превысили. Это, конечно, прямое следствие и очевидный успех декрета, который был принят главой нашего государства. Беларусь сегодня реально превращается в один из очень мощных IT-кластеров всего восточноевропейского региона. Драйвером для такого взрывного роста стал беспрецедентный Декрет Президента «О развитии цифровой экономики». Помимо введения элементов британского права, условий для бизнеса на основе технологии блокчейн и прочих резонансных новшеств документ расширил виды деятельности для резидентов.

Помимо айтишников в парк смогли прийти и такие высокотехнологичные компании, как эта, где софт – лишь один из инструментов для создания продукта. От разработки идеи до создания оборудования для выпуска инновационной продукции – всё силами своих специалистов. Чтобы оценить трудоемкость работы, представьте: на этой подложке 500 слоев, каждый из которых в десятки раз тоньше волоса. С помощью таких оптических фильтров поверхность земли анализируется белорусскими и российскими спутниками из космоса.

Виталий Хомич, заместитель директора компании-резидента ПВТ:

Сложные многозональные фильтры, которые используются, например, в камерах, которые летают на спутниках и следят за поверхностью Земли. На этом фильтре огромное количество зон, через которые камера и соответствующие программы анализируют поверхность Земли. Сегодня «Изовак Технологии» – поставщик номер один для белорусских и российских космических программ.

На их тонкопленочных покрытиях работают тачскрины мобильных телефонов самых известных мировых брендов. Среди разработчиков внутри компании постоянно возникают новые идеи, которые выделяются в отдельные стартапы. Вот один из них. Виталий Хомич:

Сумели создать уникальную технологию нанесения тончайшего покрытия, монослоя, толщиной 2-3 нанометра – это несколько молекул в толщину, которые позволяют сделать поверхность абсолютно чистой. Капаем воду, вода не расползается, не размазывается, она не может никак зацепиться за поверхность.