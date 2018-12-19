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Проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год» приняли белорусские депутаты во втором чтении

19 декабря 2018 12:06
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Новости Беларуси. Проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год» принят 19 декабря депутатами во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год» приняли белорусские депутаты во втором чтении-1

Проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год» приняли белорусские депутаты во втором чтении-3

Напомним, сформирован бюджет по консервативному сценарию с профицитом. Доходы – 23,6 млрд рублей, расходы – без малого 22 млрд. Как уже сообщалось, особенность главного финансового документа 2019 года в том, что социальная направленность возрастает. В приоритете – финансирование сфер образования и здравоохранения. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия и другие выплаты.

Проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год» приняли белорусские депутаты во втором чтении-6

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
В соответствии с поручением главы государства мы начали поэтапно снижать уровень поддержки реального сектора экономики за счет экономии. По этим направлениям восстанавливаем часть социальных расходов, в первую очередь, заработную плату.

Важно, что по уровню заработной платы средней в бюджетном секторе мы выходим на соотношение, установленное Программой социально-экономического развития, – не менее 80 % в бюджетном секторе от средней заработной платы в целом по стране. Оцениваем, что средняя заработная плата увеличится на 70 рублей по сравнению с текущим годом в расчете на одного бюджетника.

Кроме того, депутаты приняли проект новой редакции Налогового кодекса. В списке основных новшеств – упрощение администрирования налогов, изменение подходов к начислению пеней (подробне об этом здесь).

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Максим Ермолович # Фотофакт

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