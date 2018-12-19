Проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год» приняли белорусские депутаты во втором чтении

Новости Беларуси. Проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год» принят 19 декабря депутатами во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, сформирован бюджет по консервативному сценарию с профицитом. Доходы – 23,6 млрд рублей, расходы – без малого 22 млрд. Как уже сообщалось, особенность главного финансового документа 2019 года в том, что социальная направленность возрастает. В приоритете – финансирование сфер образования и здравоохранения. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия и другие выплаты.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

В соответствии с поручением главы государства мы начали поэтапно снижать уровень поддержки реального сектора экономики за счет экономии. По этим направлениям восстанавливаем часть социальных расходов, в первую очередь, заработную плату.

Важно, что по уровню заработной платы средней в бюджетном секторе мы выходим на соотношение, установленное Программой социально-экономического развития, – не менее 80 % в бюджетном секторе от средней заработной платы в целом по стране. Оцениваем, что средняя заработная плата увеличится на 70 рублей по сравнению с текущим годом в расчете на одного бюджетника.