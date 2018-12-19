Принят проект новой редакции Налогового кодекса Беларуси: какие изменения

Новости Беларуси. 19 декабря депутаты Беларуси приняли во втором чтении проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, депутаты приняли проект новой редакции Налогового кодекса. В списке основных новшеств – упрощение администрирования налогов, изменение подходов к начислению пеней.
Как рассказали в Министерстве финансов, документ станет дружелюбнее к бизнесу, да и в целом проще и понятнее. Обращаться теперь можно будет в любые налоговые органы, а не только по месту жительства. Также отменяется ставка налога на недвижимость в отношении объектов сверхнормативного незавершенного строительства.
Корректировался документ с учетом всех поручений главы государства. Впрочем, совершенствование налогового законодательства продолжится. Планируется создание общественного консультативного совета при Министерстве финансов по налоговой политике. Отметим, что и дальше будут работать над снижением налоговой нагрузки на бизнес, а также проводить ревизию налоговых льгот и режимов.