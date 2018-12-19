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Вопросы эффективности корпоративного управления обсудили в правительстве Беларуси

19 декабря 2018 06:24
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Новости Беларуси. Правительство рассмотрело новые методы и способы, которые позволят более эффективно управлять акционерными обществами с долей государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 18 декабря говорили на заседании Совмина.

Вопросы эффективности корпоративного управления обсудили в правительстве Беларуси-1

Так, сейчас наблюдательные советы сформированы из работников акционерных обществ. А значит, напрямую подчиняются директору предприятия и не могут существенно влиять на развитие компании. Это позволяет руководителю единолично принимать решения.

Рассматривая крупные предприятия, правительство пришло к выводу, что многие проблемы можно было бы снять при грамотном корпоративном управлении.

Вопросы эффективности корпоративного управления обсудили в правительстве Беларуси-4

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Законодательство сегодня четко регламентирует вопросы построения корпоуправления на любых предприятиях. Правительство видит свою роль в том, чтобы назначить представителями государства на этих предприятиях действительно компетентных чиновников.

Корпоративное управление должно помочь предприятиям работать более эффективно и строить перспективные планы.

Вопросы эффективности корпоративного управления обсудили в правительстве Беларуси-7

# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Румас # Фотофакт

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