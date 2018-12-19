Вопросы эффективности корпоративного управления обсудили в правительстве Беларуси
Новости Беларуси. Правительство рассмотрело новые методы и способы, которые позволят более эффективно управлять акционерными обществами с долей государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 18 декабря говорили на заседании Совмина.
Так, сейчас наблюдательные советы сформированы из работников акционерных обществ. А значит, напрямую подчиняются директору предприятия и не могут существенно влиять на развитие компании. Это позволяет руководителю единолично принимать решения.
Рассматривая крупные предприятия, правительство пришло к выводу, что многие проблемы можно было бы снять при грамотном корпоративном управлении.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Законодательство сегодня четко регламентирует вопросы построения корпоуправления на любых предприятиях. Правительство видит свою роль в том, чтобы назначить представителями государства на этих предприятиях действительно компетентных чиновников.
Корпоративное управление должно помочь предприятиям работать более эффективно и строить перспективные планы.