Вопросы эффективности корпоративного управления обсудили в правительстве Беларуси

Новости Беларуси. Правительство рассмотрело новые методы и способы, которые позволят более эффективно управлять акционерными обществами с долей государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 18 декабря говорили на заседании Совмина.

Так, сейчас наблюдательные советы сформированы из работников акционерных обществ. А значит, напрямую подчиняются директору предприятия и не могут существенно влиять на развитие компании. Это позволяет руководителю единолично принимать решения.

Рассматривая крупные предприятия, правительство пришло к выводу, что многие проблемы можно было бы снять при грамотном корпоративном управлении.