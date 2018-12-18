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Экспорт услуг в белорусских санаториях вырос на 11 % за 2018 год

18 декабря 2018 17:14
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Новости Беларуси. С хорошими результатами заканчивают год белорусские санатории: экспорт услуг вырос на 11 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт услуг в белорусских санаториях вырос на 11 % за 2018 год-1

Наши здравницы в 2018 году посетили 220 тысяч иностранцев. Особенно впечатляет динамика выручки от дополнительных платных услуг. В этом году она увеличилась почти в два раза и уже превысила 100 миллионов рублей.

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# Отдых # Экономика # Фотофакт

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