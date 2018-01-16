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«Проект может быть взаимовыгоден всем участникам». Посол Нигерии предложил Беларуси сотрудничество в тракторостроении

16 января 2018 10:55
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Новости Беларуси. 16 января Александр Лукашенко принял верительные грамоты у новых глав дипломатических миссий 12 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проект может быть взаимовыгоден всем участникам». Посол Нигерии предложил Беларуси сотрудничество в тракторостроении-1

Многие из представленных на церемонии стран с Беларусью имеют проекты, которые успешно работают. Другим выводить совместные идеи на новую высоту еще только предстоит.

«Проект может быть взаимовыгоден всем участникам». Посол Нигерии предложил Беларуси сотрудничество в тракторостроении-4

Так, например, посол Нигерии, не теряя времени, обратился к белорусскому лидеру с предложением о создании на территории крупнейшей страны африканского континента производства тракторов. Глава Беларуси пообещал рассмотреть проект и дать ответ в ближайшее время.

«Проект может быть взаимовыгоден всем участникам». Посол Нигерии предложил Беларуси сотрудничество в тракторостроении-7

Стив Дэвис Угба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Нигерия в Республике Беларусь:
У Беларуси большой опыт тракторостроения, а без этой отрасли развитие сельского хозяйства невозможно. Этот проект может быть взаимовыгоден всем участникам. Для вашей страны может быть выгодно инвестировать в создание и восстановление производств тракторов в Нигерии, особенно учитывая процессы либерализации, которые сегодня происходят в нашей стране, когда возможным является 100%-ный вывоз прибыли от производства.

Президент заверил дипломатов, что со стороны белорусских партнеров они встретят готовность к плодотворной и результативной совместной работе.

«Проект может быть взаимовыгоден всем участникам». Посол Нигерии предложил Беларуси сотрудничество в тракторостроении-10

«Наши сердца всегда открыты для партнеров, заинтересованных в укреплении отношений». Лукашенко принял верительные грамоты у новых глав дипмиссий

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Нигерия # Стив Дэвис Угба

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