«Проект может быть взаимовыгоден всем участникам». Посол Нигерии предложил Беларуси сотрудничество в тракторостроении

Многие из представленных на церемонии стран с Беларусью имеют проекты, которые успешно работают. Другим выводить совместные идеи на новую высоту еще только предстоит.

Так, например, посол Нигерии, не теряя времени, обратился к белорусскому лидеру с предложением о создании на территории крупнейшей страны африканского континента производства тракторов. Глава Беларуси пообещал рассмотреть проект и дать ответ в ближайшее время.

Стив Дэвис Угба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Нигерия в Республике Беларусь:

У Беларуси большой опыт тракторостроения, а без этой отрасли развитие сельского хозяйства невозможно. Этот проект может быть взаимовыгоден всем участникам. Для вашей страны может быть выгодно инвестировать в создание и восстановление производств тракторов в Нигерии, особенно учитывая процессы либерализации, которые сегодня происходят в нашей стране, когда возможным является 100%-ный вывоз прибыли от производства.

Президент заверил дипломатов, что со стороны белорусских партнеров они встретят готовность к плодотворной и результативной совместной работе.