Туристы из 18 стран посетили Гродно и окрестности на основании закона о «безвизе»

Новости Беларуси. Почти 700 туристов (это в три раза больше, чем год назад) приехали в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном это жители Литвы и Польши. На праздники были туристы из Франции, Германии, Испании и Чехии. Большинство туристов едут организованными группами.

Напоминаем, что с 1 января зона безвизового посещения была расширена на весь Гродненский район, а приехать в Беларусь теперь можно не только на автомобиле, но еще поездом или самолетом (подробности здесь). В Гродно рассчитывают, что самым популярным в 2018 году видом транспорта все же станет железная дорога. С увеличением срока безвизового посещения до 10 дней санатории региона очень рассчитывают на иностранных туристов.