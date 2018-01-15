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Туристы из 18 стран посетили Гродно и окрестности на основании закона о «безвизе»

15 января 2018 17:24
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Новости Беларуси. Почти 700 туристов (это в три раза больше, чем год назад) приехали в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном это жители Литвы и Польши. На праздники были туристы из Франции, Германии, Испании и Чехии. Большинство туристов едут организованными группами.

Напоминаем, что с 1 января зона безвизового посещения была расширена на весь Гродненский район, а приехать в Беларусь теперь можно не только на автомобиле, но еще поездом или самолетом (подробности здесь). В Гродно рассчитывают, что самым популярным в 2018 году видом транспорта все же станет железная дорога. С увеличением срока безвизового посещения до 10 дней санатории региона очень рассчитывают на иностранных туристов.

Больше новостей экономики за 15 января здесь.

# Экономика # Туризм # Кирилл Казаков

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