Первые итоги действия нового таможенного кодекса ЕАЭС

Новости Беларуси. До 80 % информации о товарах, которые приезжают к нам в страну автотранспортом, таможенники получают и обрабатывают до того момента, как фура приедет в пункт пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда информация на руках, грузовик пробудет в пункте пропуска немного: в среднем, если нет подозрений о нарушениях, минут 15. Значит, меньше очереди, больше товарооборот и больше налогов в бюджет.

Если информация о грузах на автомобилях известна заранее в 80 % случаев,

то грузы, которые следуют железной дорогой, почти на 100 % обработаны до их появления на границе. Для транзитной страны это очень важно. Целесообразность предварительного информирования очевидна: эта процедура предоставляет возможность еще до прибытия товара всесторонне оценить степень связанного с его перемещением риска несоблюдения таможенного законодательства.

Электронное предварительное информирование принимается за основу при формировании транзитной декларации. Причем обработку информации в самом пункте пропуска проводит специальная электронная программа, присутствие человека не обязательно.