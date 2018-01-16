Прямой эфир

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров

16 января 2018 00:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси поставлен рекорд по надоям молока: 5 тонн от каждой коровы. В лидерах животноводы Гродненской, Минской и Брестской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров-1

Как удалось достичь таких результатов?

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров-4

Людмила Трофимук, оператор машинного доения:
Берем салфетку. Это дает хороший результат на качество молока.

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров-7

Если театр начинается с вешалки, то доильный зал вот с таких тоже, казалось бы, мелочей. Но это только на первый взгляд. Как раз из них и складываются рекорды. Здесь знаковый рубеж в 5 тонн с одной буренки за год перешагнули давным-давно потому, что с кормилицами привыкли быть на одной волне.

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров-10

Светлана Езерская, оператор машинного доения:
Главное не ругать. Главное, спокойно к ним относиться. Они чувствуют. Если с ними спокойно, то и они спокойно. Если где-то крикнул, значит, она тоже начинает выбрыкивать. Ничего сложного для нас, мы уже втянулись. Ничего сложного здесь нет.

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров-13

Работа хоть и с шести утра до вечера, но все же не рутина, а скорее удовольствие и для Людмилы Трофимук. Женщина трудится в одном хозяйстве больше 30 лет. И это как раз тот случай, когда именно человек красит место.

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров-16

Людмила Трофимук:
Раньше доили бачками, носили молоко ведрами, выливали в холодильник все. Сейчас только подключаем, моем, сдаиваем первые струйки, обрабатываем. Намного легче.

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров-19

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров-21

Петр Бутрим, СТВ:
Эти огромные апартаменты для буренок хоть и на 400 мест, но все же класса «люкс». Бросается в глаза и то, что и сами жильцы спокойны и почти не боятся чужих. А к некоторым можно даже подойти и погладить.

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров-24

Именно отсюда берут свое начало молочные реки. Многие из них текут прямо за границу. Поэтому на каждом этапе глаз да глаз.

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров-27

Надежда Богрова, заведующий фермой:
Все зависит от кормления, ухода, отношения. Чем теплее относятся, тем животные… ласку ж принимают, понимают. Вот и все. Дружный коллектив, хорошие руководители. Все сплочено. Люди заинтересованы зарплатой. Хорошая зарплата, социальный пакет.

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров-30

Потому песни звучат не только по праздникам, но и в будни. Заведующая фермой предпочитает народные. По душе такой репертуар и пятнистой публике. В такой атмосфере с каждым годом растут и надои. Даже зимой.

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров-33

Александр Семенюк, директор сельскохозяйственного предприятия:
Год закончили хорошо, и начало пока очень хорошее. Кормовая база хорошая. Продуктивность стада высокая. Мы сейчас уже доим почти 25 литров.

«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров-36

На новейшие технологии и дисциплину здесь сделали ставку уже давно. Сейчас это отлаженный и безотказный механизм. На загляденье и с прибылью.

# Экономика # Сельское хозяйство # Александр Семенюк # Фотофакт # Пётр Бутрим # Людмила Трофимук # Светлана Езерская # Надежда Богрова

Другие новости рубрики

Все новости
Первые итоги действия нового таможенного кодекса ЕАЭС
15 января 2018 17:25

Первые итоги действия нового таможенного кодекса ЕАЭС

Туристы из 18 стран посетили Гродно и окрестности на основании закона о «безвизе»
15 января 2018 17:24

Туристы из 18 стран посетили Гродно и окрестности на основании закона о «безвизе»

Новости экономики за 15.01.2018
15 января 2018 17:24

Новости экономики за 15.01.2018