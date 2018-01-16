«Главное, спокойно к ним относиться»: как мелочи и не только увеличивают надои молока у коров

Новости Беларуси. В Беларуси поставлен рекорд по надоям молока: 5 тонн от каждой коровы. В лидерах животноводы Гродненской, Минской и Брестской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как удалось достичь таких результатов?

Людмила Трофимук, оператор машинного доения:

Берем салфетку. Это дает хороший результат на качество молока.

Если театр начинается с вешалки, то доильный зал вот с таких тоже, казалось бы, мелочей. Но это только на первый взгляд. Как раз из них и складываются рекорды. Здесь знаковый рубеж в 5 тонн с одной буренки за год перешагнули давным-давно потому, что с кормилицами привыкли быть на одной волне.

Светлана Езерская, оператор машинного доения:

Главное не ругать. Главное, спокойно к ним относиться. Они чувствуют. Если с ними спокойно, то и они спокойно. Если где-то крикнул, значит, она тоже начинает выбрыкивать. Ничего сложного для нас, мы уже втянулись. Ничего сложного здесь нет.

Работа хоть и с шести утра до вечера, но все же не рутина, а скорее удовольствие и для Людмилы Трофимук. Женщина трудится в одном хозяйстве больше 30 лет. И это как раз тот случай, когда именно человек красит место.

Людмила Трофимук:

Раньше доили бачками, носили молоко ведрами, выливали в холодильник все. Сейчас только подключаем, моем, сдаиваем первые струйки, обрабатываем. Намного легче.

Петр Бутрим, СТВ:

Эти огромные апартаменты для буренок хоть и на 400 мест, но все же класса «люкс». Бросается в глаза и то, что и сами жильцы спокойны и почти не боятся чужих. А к некоторым можно даже подойти и погладить.

Именно отсюда берут свое начало молочные реки. Многие из них текут прямо за границу. Поэтому на каждом этапе глаз да глаз.

Надежда Богрова, заведующий фермой:

Все зависит от кормления, ухода, отношения. Чем теплее относятся, тем животные… ласку ж принимают, понимают. Вот и все. Дружный коллектив, хорошие руководители. Все сплочено. Люди заинтересованы зарплатой. Хорошая зарплата, социальный пакет.

Потому песни звучат не только по праздникам, но и в будни. Заведующая фермой предпочитает народные. По душе такой репертуар и пятнистой публике. В такой атмосфере с каждым годом растут и надои. Даже зимой.

Александр Семенюк, директор сельскохозяйственного предприятия:

Год закончили хорошо, и начало пока очень хорошее. Кормовая база хорошая. Продуктивность стада высокая. Мы сейчас уже доим почти 25 литров.