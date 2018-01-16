«Наши сердца всегда открыты для партнеров, заинтересованных в укреплении отношений». Лукашенко принял верительные грамоты у новых глав дипмиссий

Новости Беларуси. В 2017 году Беларусь преодолела негативные тенденции в экономике и вышла на траекторию роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 16 января заявил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты у новых глав дипломатических миссий 12 государств.

Официальный отсчет работы в качестве послов в Беларуси 16 января начался для дипломатов из Грузии, Египта, Исландии, Казахстана, Камбоджи, Колумбии, Кубы, Малайзии, Мальты, Нигерии, Таджикистана и Хорватии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши сердца всегда открыты для партнеров, заинтересованных в укреплении отношений, расширении всестороннего сотрудничества. Беларусь сегодня – это миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе.

Белорусские предложения по различным моделям интеграции, совместному противодействию современным вызовам и угрозам завоевывают всё больше сторонников среди других государств и международных организаций.

Фундаментом стабильности, залогом суверенитета и независимости любой страны всегда выступает экономика. В прошлом году нам удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике. Приняты важнейшие решения, призванные стимулировать деловую инициативу и активность инвесторов. Всемерно поощряются предпринимательство и инновационная деятельность, сформулированы понятные правила для бизнеса.

В Беларуси развиваются атомная энергетика, биотехнологии. Созданы беспрецедентные правовые условия для функционирования IT-индустрии. Белорусские медики в своих клиниках на высочайшем уровне научились оказывать услуги в области нейрохирургии, кардиологии, онкологии, трансплантологии и реабилитации. Это представляет дополнительные возможности для укрепления связи с государствами на всех континентах.