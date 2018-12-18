Проект бюджета на 2019 год сформирован с профицитом в 1,7 миллиарда рублей

Новости Беларуси. В эти минуты в первом чтении документ рассматривают депутаты Палаты представителей. К обсуждению парламентариев 18 декабря также обновленный Налоговый кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В эти минуты в первом чтении документ рассматривают депутаты Палаты представителей. К обсуждению парламентариев 18 декабря также обновленный Налоговый кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке заседания и другие вопросы.
9 законопроектов планируется рассмотреть 18 декабря на заседании Палаты представителей