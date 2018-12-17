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Первая электронная ярмарка вакансий пройдёт в Минске

17 декабря 2018 06:44
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Новости Беларуси. Новая работа, не выходя из дома. 17 декабря в Минске открывается первая электронная ярмарка вакансий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ближайшие 3 дня соискатели смогут выбрать специальность из 369 вариантов.

Первая электронная ярмарка вакансий пройдёт в Минске-1

Все предложения работодателей доступны на сайте e-vacancy.by. Здесь же можно задать интересующие вопросы, отправить резюме, а также получить электронную консультацию или приглашение на реальное собеседование.

Первая электронная ярмарка вакансий пройдёт в Минске-4

В мероприятии примут участие 5 организаций: авиакомпания, метрополитен, моторный и станкостроительный заводы, МЧС. Если пилотный проект окажется успешным, электронная ярмарка вакансий приобретет национальный масштаб.

# Работа в Минске # Экономика # Фотофакт

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