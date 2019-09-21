Продукция этого предприятия поставляется в более чем 50 стран мира. «Бобруйскагромаш» отметил 45-летие

Новости Беларуси. Выход на рентабельность, значительный рост экспорта и заработных плат. С таким багажом отмечает свое 45-летие одно из крупнейших агропромышленных предприятий в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт и награждение лучших работников холдинга «Бобруйскагромаш» прошли во Дворце искусств райцентра. Только за 2019 год на предприятии создано порядка 100 рабочих мест. И сейчас здесь трудится без малого 2000 специалистов аграрного профиля. Их усилиями за первое полугодие этого года произведено и отгружено продукции на 20,5 миллионов долларов. При этом рост поставок достигнут как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»: «Бобруйскагромаш» в объеме производства в месяц отгружает более 60 % экспортной продукции. Мы работаем с Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Украиной, Молдовой, Сербией, Кубой, Литвой, Латвией, Финляндией. Это более 50 стран мира, куда поставляется наша техника.

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:

В итоге безубыточная прибыльная работа предприятия. Рост заработной платы – порядка 20 %. А самое главное – возможность инвестировать в будущее.

Программа инвестиционная тоже достаточно обширная. То есть мы видим, как одно и то же предприятие с небольшой поддержкой и с теми условиями, которые есть в стране, показывает кардинальные изменения.

В ближайшее время «Бобруйскагромаш» планирует как минимум на треть обновить ассортимент выпускаемой продукции.