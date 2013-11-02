Продлить работу торфобрикетного завода или сохранить уникальные болота? Эту непростую задачу решают в Гродненском районе

Новости Беларуси. В Гродненском районе часть природного заказника планируют отдать под производство местных видов топлива. Экологи и местные жители категорически против. Под угрозой исчезновения окажутся некоторые виды редких растений и животных, а также плантации клюквы.

Спор экологов с местным торфобрикетным заводом длится уже несколько лет. Предприятие практически выработало запасы торфа на отведённом участке. Чтобы продлить работу ещё, как минимум, на 20 лет, необходим новый участок на территории природного заказника. Аргументы у заводчан просты: на предприятии трудятся около 200 человек, а своей продукцией снабжают половину Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Давкшис, заместитель директора ПУ «Гродномежрайгаз»:

Это государство в государстве, оно обеспечивает полностью жителей посёлка теплом, водой, всеми необходимыми для проживания условиями.

Работник ТП «Вертелишковский торфобрикетный завод»:

Мои вот дети тут работают, невеста, мать работала, отец работал. Короче, все эти вопросы жизни, квартиры, места проживания, – всё это связано с заводом.

Экологи, в свою очередь, утверждают, что осушение заповедного болота принесёт серьёзный урон окружающей среде. Исчезнут некоторые озёра, краснокнижные растения и животные, могут возникнуть проблемы с водой в колодцах местных жителей.

Александр Винчевский, председатель ОО «Ахова птушак Бацькаушчына»:

Заказник, как бы сказать, - это целостная экосистема, учёными были обоснованы его границы. Выведение каких-то кусочков из него приведёт к нарушению этой системы. Его можно и не сохранить, выведя какую-то часть.

Игорь Качановский, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Хотя предполагается изъять площадь в 250 га, но она в центральной части болотного массива. Как известно, будет оказано влияние на прилегающие территории. По нашим рассчётам, порядка 900 га может утратить свою природную ценность. В том числе, 3 естественных болота, которые могут просто исчезнуть с лица земли.

Отстоять часть заказника пытаются и местные жители. Они уже собрали более 500 подписей в поддержку Святого болота. Житель деревни Озёры Иван Розмысло говорит, что для сельчан заказник не только место заготовки ягод и грибов, но и неотъемлемая часть жизни.

Иван Розмысло:

При выведении 250 га земли, естественно, клюквы не будет вообще. Негде её будет брать в данном районе.

Чтобы разобраться в проблеме, провели даже общественные слушания. Высказаться смогли все: и энергетики, и экологи, и местные жители. Принято решения продолжить работу учёных по минимизации последствий торфоразработки. И, в конечном итоге, найти компромисс.