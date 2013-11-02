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Турция планирует увеличить товарооборот с Беларусью до 1 миллиарда долларов

02 ноября 2013 14:38
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Новости Турции. Белорусских товаров в Турции станет больше — расширят ассортимент продукции, которую наши предприятия поставляют в эту страну.

Договорённость об этом достигнута на бизнес-форуме  в Стамбуле. В нём участвовали более 150 представителей турецкого бизнеса. А с белорусской стороны, в частности, - руководство свободных экономических зон, а также предприятий и организаций, работающих в области машиностроения, нефтехимии, легкой и пищевой промышленности.

Турецкие бизнесмены ставят перед собой задачу увеличить товарооборот между двумя странами до миллиарда долларов. Такова цель на ближайшие пять лет. По итогам минувшего года этот показатель составил полмиллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Турция

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