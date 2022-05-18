Продбезопасность, инвестиции, торговля. Головченко обозначил основные направления сотрудничества с Азербайджаном

Продовольственная безопасность, инвестиции, торговля, машиностроительный кластер. Основные направления сотрудничества обозначены 18 мая в Азербайджане. В Баку работает правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск и Баку обсуждают новые возможности в сотрудничестве. Подробнее здесь.

Сразу с трапа самолета Роман Головченко направился на встречу со своим азербайджанским коллегой. Переговоры прошли в двустороннем и расширенном форматах. В центре внимания – торговые отношения. В 2021 году, непростом для мировой экономики, товарооборот между странами превысил 2 миллиарда рублей. Стороны намерены развивать сотрудничество. Есть заинтересованность в увеличении взаимных поставок продовольственной продукции, а также создании совместных кооперационных проектов в сфере промышленности. Успешный пример – взаимодействие наших машиностроителей с Гянджинским автомобильным заводом. За годы на базе этого предприятия произведено более 12 тысяч тракторов. Итогом встречи стало подписание целого ряда документов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы видели бы правильным движение в сторону создания на базе данного предприятия некоего машиностроительного кластера с участием белорусских производителей другой техники. Это зерноуборочная, кормоуборочная техника. Мы сейчас специально заканчиваем разработку для нужд в том числе и Азербайджана менее габаритной сельскохозяйственной техники (зерно- и кормоуборочной) с учетом рельефа местности и так далее. Естественно, на этой же площадке могли бы выпускаться и продаваться прицепные агрегаты к сельскохозяйственной технике, всю линейку которых производит Беларусь. Это коммунальная техника, электротранспорт – кстати, об этом тоже говорили и главы государств – и несколько единиц электробусов находятся уже на площадке Гянджинского завода.