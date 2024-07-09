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Правительственная делегация Беларуси находится с рабочим визитом в Свердловской области

09 июля 2024 06:26
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Беларусь и Россия определяют новые ниши сотрудничества в промышленной кооперации и научной сфере. Правительственная делегация нашей страны – с рабочим визитом в Свердловской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия – ближайший союзник Беларуси. Как подчеркивает Президент, все ресурсы здесь, страна обладает прорывными технологиями в различных сферах, а по многим направлениям есть компетенции у Беларуси. Общая цель – технологический суверенитет.

Правительственная делегация Беларуси находится с рабочим визитом в Свердловской области-1

Партнерство в этой сфере – главная тема выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге. Здесь представлены конкретные примеры успешной кооперации в Союзном государстве. Интерес к мероприятию неизменно колоссальный. После знакомства с экспозицией премьер-министр Беларуси примет участие в пленарной сессии форума. Речь пойдет о вкладе бизнеса в технологическое партнерство.

«ИННОПРОМ» в Екатеринбурге – это признанная международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков и инвесторов. Важная составляющая – насыщенная деловая программа. В рамках визита правительственной делегации запланированы также встречи Романа Головченко с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Башкортостана Радием Хабировым.

# Беларусь-Россия # общество

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