Белорусам на Лазурном Берегу во французской Ницце хватает зефира и пряников, но не хватает... белорусской свободы!

В Ницце приземлился белорусский самолет – первооткрыватель нового маршрута из Минска. На его борту оказалась наша съемочная группа. И специальный корреспондент Ольга Макей не только удивлялась непривычному для белорусского глаза обилию белоснежных яхт, но и смогла почувствовать себя как дома, когда обнаружила на прилавках Лазурного Берега белорусские пряники и зефир в шоколаде!

На Лазурный Берег — за 3 часа 20 минут и 300 евро. Теперь Минск и Ниццу связал прямой воздушный мост.

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Мы рассчитываем не только на прямых пассажиров между Минском и Ниццей, но и в значительной степени на транзит. Анализ продаж на первый и на ближайшие рейсы показывают, что наши прогнозы оправдываются.

Полуостров Антиб - самые протяженные пляжи и самый большой яхтенный порт на Французской Ривьере. Гавань заполнена круглый год, а местные жители причал называют набережной миллиардеров. Сам Антиб застроен шикарными, но недоступными для постороннего глаза виллами политиков, знаменитостей и миллиардеров.

Кстати, чтобы потратить свои миллионы, состоятельным туристам далеко ходить не нужно — больше 40 лет подряд здесь проводят выставку дорогого антиквариата.

Ежегодно в Антибе проходит выставка антиквариата, она проходит весной и говорят, здесь можно приобрести картины известных мировых художников. Здесь, например, есть и Пикассо. Одна из его картин (на видео) стоит двести тысяч евро. Пикассо в 1946 году приехал в Антиб и написал здесь много картин. В том числе и эту.

Город Канны вдохновляет не только художников, но и кинематографистов. Вот уже 67ой год подряд он принимает знаменитый фестиваль. О том, что до главного события остается немного времени, местным жителям, коих здесь 72 тысячи, становится понятно, как минимум, по количеству дорогих авто у отелей. Готовится ко встрече знаменитостей здесь начинают задолго до кинопраздника. Жители Канн даже сравнивают это событие с олимпийскими играми

Это главное место каннского фестиваля. Дворец фестивалей/ Сейчас идут последние подготовительные работы. Уже совсем скоро по этим ступенькам будут идти самые известные голливудские звезды. Кстати, ковровую дорожку, которую расстелют здесь, меняют 5 раз в день.

Уже меньше чем через две недели по ней зашагают потенциальные обладатели пальмовой ветви. А пока местных жителей, заплативших огромные деньги за парковку для яхт, просят на время фестиваля освободить водный гараж для элитных транспортных средств гостей. Причал — недалеко от фестивальной площадки. Кстати, помимо кинофестиваля, дворец дважды принимал «Евровидение».

Это главный зал каннского кинофестиваля. Уже 14 мая пройдет открытие. Кстати, каждый житель Канн может получить бесплатно билет на премьерные показы, но для этого нужно зарегистрироваться в местной мэрии, поучаствовать в лотерее - разыгрывается около полутора тыс. билетов. Может, кому-то попадется место рядом с голливудской знаменитостью...

На Каннском кинофестивале представляет свои интересы практически каждая страна мира. Вот и белорусский павильон стоял на набережной Круазет уже трижды..

Павел Латушко, посол Беларуси во Франции:

Конечно, мы белорусы, заинтересованы, чтобы к нам приезжали французы. Что для этого сделать?

В Ницце находится национальный музей Марка Шагала. Во Франции белорусский, европейский художник провел последние годы своей жизни. Но он ведь родился в Витебске! Почему бы нам не рекомендовать посетить Беларусь, Витебск французам благодаря наличию линии Минск-Ницца!?

На родину Шагала уже готов отправиться Ги Лессин. Художник живет во французском Сен-Поль-де-Вансе — небольшом городке, где последние годы провел авангардист из Витебска. В том числе и по этим улочкам бродил Шагал в поисках вдохновения. Теперь сами работы великого мастера заставляют творить все новые поколения художников.

Ги Лессин, художник:

Марк Шагал был очень простым человеком, очень добрым к людям. В нашем городе его можно было увидеть гуляющим с супругой, поздороваться. Он, так же как и мы, сидел и рисовал. Но для меня Шагал все-таки Бог искусства! Поэтому я мечтаю побывать в Беларуси!

А это место Шагал даже называл своим вторым домом — музей авангардиста находится в Ницце. Сегодня — здесь самая полная в мире коллекция его работ, музей ежегодно посещают больше 200 000 туристов.

Этот музей – единственный, построенный при жизни Марка Шагала в 1973 году, когда ему было далеко за 80. В этом зале — 12 картин библейской тематики — своеобразная интерпретация библейских сюжетов автором. Кстати, расположение полотен в зале определял сам Марк Шагал.

Впрочем, о Беларуси в Ницце знают не только благодаря Марку Шагалу. Синеокую на Лазурном Берегу давно распробовали на вкус.

Виталий Макарчик, директор магазина в г. Ницца:

Вот, например, зефир в шоколаде — это белорусский продукт. Правда, французы не заостряют внимание, откуда он (из России, Беларуси или Украины – для них он русский). Квас очень хороший белорусский.

Владелец магазина — Виталий — из белорусского Слонима во французскую Ниццу переехал 13 лет назад. Рассказывает, затевать бизнес было непросто. Даже, чтобы арендовать помещение, приходилось подавать заявки десятки раз. Он сам стоит за прилавком, хоть и руководитель. Зато вполне хватает на то, чтобы прокормить семью: Виталий - отец двоих детей. Единственный минус в бизнесе - наладить прямую поставку белорусских товаров на французский прилавок не так-то просто — заводам с такими небольшими объемами работать не выгодно, приходится получать товар через посредников. А на вопрос «Чего белорусского не хватает ему на Лазурном Берегу?» отвечает: свободы.

Виталий Макарчик, директор магазина в г. Ницца:

Здесь же нет такого, что ты выехал, и пошел, куда хочешь. По лесу погулять нормально нельзя. Можно в горы съездить, конечно, но все под охраной, везде камеры, таблички везде какие-то законы. СВОБОДЫ вообще никакой нет. Зато есть чересчур много свободы обычным людям, например, забастовки устраивать какие-нибудь. Ерунду всякую придумают! Вместо того, чтобы работать, они ходят какие-то ассоциации создают..

Бирюзовая вода, десятки километров пляжей (кстати, шезлонг и зонтик обойдутся в 40 евро) и роскошная недвижимость — то, что привлекает сюда людей со всей планеты. Местные жители даже хвастаются — мол, чуть ли ни соседи с Элтоном Джоном или Биллом Гейтсом! На дорогах — пробки из дорогих авто, а рестораны на променаде предлагают чашечку кофе в пересчете на белорусские по цене в 150 тысяч рублей. Не смотря на то, что туристический сезон еще не начался, свободный столик сложно найти даже в уличных кафе. Похоже, готовить дома здесь не принято!

В Ницце, можно сказать, настоящий культ еды. Здесь на это принято тратить очень много времени и средств. Вот можно видеть, как целая площадь сидит и ест! Здесь самый большой в Ницце выбор мороженого. Около 120 сортов: есть мороженное с томатом, с фиалкой, с перцем. Есть даже мороженное с пивом: пахнет пивом и на вкус похоже. Сладкое пиво!

Местных жителей похожими изысками уже не удивишь. Кажется, и сами они если не устали от этой роскоши, то умело под нее подстроились. Вот офис агентства по недвижимости. Даже вывеска на русском языке — понятно, кто интересуется квадратными метрами. Кстати, апартаменты площадью немногим более 100 квадратных метров обойдутся больше чем в 2 миллиона долларов!

Лионелла в Ницце живет 15 лет. Рассказывает, здесь даже продукты питания дороже, чем в остальной Франции. Иметь квартиру, хоть и арендованную, тоже не дешево.

Лионелла Цицерук, житель г. Ницца:

Коммунальные услуги достаточно дорогие - около 230 евро уходит на коммунальные услуги: вода, электричество за 2 месяца.

В беседе подметит: она одна из немногих иностранцев, кому, что называется, удалось здесь закрепиться - работает в сфере туризма. Но тут же вспоминает ситуацию в Украине и говорит, люди там не до конца понимают, что собой представляет жизнь в Евросоюзе.

Лионелла Цицерук, житель г. Ницца:

Считается, что жить на Западе здорово, но с работой сложно. Весь Париж отстроен украинцами: они работают на стройках нелегально.

Хотя рабочих мест в Ницце и меньше, чем желающих их занять, бюджет митрополии пополняют и промышленные предприятия. Производят здесь электротехнику, мебель, текстиль, развита пищевая промышленность. В регионе выращивают оливки — соответственно производят масло. Выпускают вино. Есть здесь известная кондитерская фабрика и, конечно, парфюмерное производство.

Не далеко от Ниццы расположена и Французская Силиконовая Долина. Научно-исследовательский комплекс «София-Антиполис» предназначен в основном для компаний в области вычислительной техники, электроники, фармакологии и биотехнологии.

Жак Лесьер, генеральный директор:

Это — индустриальный мегаполис, который занимается новейшими технологиями, разработками в области информатики, медицины и коммуникационных технологий.

Белорусские специалисты в области ай-ти — известны своим профессионализмом. Можно делиться опытом.

О Синеокой здесь знают не много, но это ПОКА. За прошлый год белорусские специалисты посетили 25 французских городов, провели 5 презентаций страны. На этот год в планах еще 9. На видео — одна из них. В Ницце говорили не только о потенциале республики в целом, но и о белорусской столице в частности. Французские партнеры уже заинтересованы в развитии кооперации в сферах туризма и высоких технологий.

Павел Латушко, посол Беларуси во Франции:

Здесь находится самый крупный в Европе «Парк высоких технологий». О возможном сотрудничестве мы ведем предварительные переговоры.

Превращению контактов в контракты теперь будет способствовать и новый прямой авиарейс Минск-Ницца. Новость о первом самолете из Беларуси — и на страницах местных газет. Теперь задача двух стран, чтобы воздушные мосты работали с приземленными целями, и на этом направлении было безоблачно.