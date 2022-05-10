Новости экономики за 10.05.2022
Почему инвесторы мировых технологических компаний ушли в минус, какую компенсацию за потерю белорусского рынка требуют польские грузоперевозчики и как карта индустриализации ЕАЭС поможет кооперации предприятий союза?
С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕВРОСОЮЗ РАЗРЕШИТ ПЕРЕВОЗКУ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ ТАНКЕРАМИ ЕС
Европейский союз намерен смягчить шестой пакет санкций против России. Речь идет об отказе от предложенного запрета на транспортировку российской нефти в третьи страны судами Евросоюза. Отсутствие единой позиции среди стран «Большой семерки» сыграло главную роль в решении отказаться от запрета. За исключение этого положения из санкционного пакета выступала Греция, экономика которой в значительной степени зависит от судоходства.
ГЕРМАНИЯ И КАТАР НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПОСТАВОК СПГ
Германия не смогла договориться с Катаром о поставках сжиженного природного газа. Причин этому несколько. Во-первых, Германия не единственная страна, претендующая на поставки газа из Катара. У последнего возможности тоже не безграничны. Рынков сбыта хватает. Еще обязательства и по долгосрочным договорам.
Чтобы расширить объемы поставок, нужно больше добывать и где-то хранить. Это дорого и долго. К тому же власти Катара категорически против перепродажи Германией СПГ другим странам. В Дохе намекнули на ситуацию, разворачивающуюся сегодня, когда Германия, закупая газ в России, пускает его «реверсом», например, в Польшу и Украину, получая прибыль.
КРУПНЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ МИРА ПОТЕРЯЛИ БОЛЕЕ 1 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
У биткоина рекордное за 10 месяцев падение, а почти половина инвесторов ушла в минус. Цена криптовалюты упала ниже 31 тысячи долларов за монету вслед за снижением акций IT-компаний.
Американские технологические гиганты потеряли более триллиона долларов рыночной стоимости за последние три торговых дня. Распродажа началась после того, как Федеральная резервная система приняла решение повысить процентные ставки на половину процентного пункта. От распродажи акций на фондовом рынке больше остальных пострадали технологические компании. Рыночная стоимость Apple упала на 220 миллиардов долларов, Microsoft – почти на 189 миллиардов долларов, Tesla – на 199 миллиардов долларов.
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