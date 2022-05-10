Новости экономики за 10.05.2022

Европейский союз намерен смягчить шестой пакет санкций против России. Речь идет об отказе от предложенного запрета на транспортировку российской нефти в третьи страны судами Евросоюза. Отсутствие единой позиции среди стран «Большой семерки» сыграло главную роль в решении отказаться от запрета. За исключение этого положения из санкционного пакета выступала Греция, экономика которой в значительной степени зависит от судоходства.

Почему инвесторы мировых технологических компаний ушли в минус, какую компенсацию за потерю белорусского рынка требуют польские грузоперевозчики и как карта индустриализации ЕАЭС поможет кооперации предприятий союза?

Германия не смогла договориться с Катаром о поставках сжиженного природного газа. Причин этому несколько. Во-первых, Германия не единственная страна, претендующая на поставки газа из Катара. У последнего возможности тоже не безграничны. Рынков сбыта хватает. Еще обязательства и по долгосрочным договорам.

Чтобы расширить объемы поставок, нужно больше добывать и где-то хранить. Это дорого и долго. К тому же власти Катара категорически против перепродажи Германией СПГ другим странам. В Дохе намекнули на ситуацию, разворачивающуюся сегодня, когда Германия, закупая газ в России, пускает его «реверсом», например, в Польшу и Украину, получая прибыль.

КРУПНЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ МИРА ПОТЕРЯЛИ БОЛЕЕ 1 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

У биткоина рекордное за 10 месяцев падение, а почти половина инвесторов ушла в минус. Цена криптовалюты упала ниже 31 тысячи долларов за монету вслед за снижением акций IT-компаний.