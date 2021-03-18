Новости Беларуси. Администрация ПВТ наделена полномочиями по контролю за деятельностью в сфере цифровых финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Использование токенов и криптовалют стало обыденным во многих странах. За их движением в нашей стране теперь наблюдает Парк высоких технологий. Президент подписал соответствующий указ.

Кто будет заниматься контролем безопасности цифрового рынка Беларуси? Итоги совещания во Дворце Независимости

Документ обсуждался на днях на совещании во Дворце Независимости.