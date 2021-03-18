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Администрация ПВТ наделена полномочиями по контролю за деятельностью в сфере цифровых финансов

18 марта 2021 18:04
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Новости Беларуси. Администрация ПВТ наделена полномочиями по контролю за деятельностью в сфере цифровых финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Администрация ПВТ наделена полномочиями по контролю за деятельностью в сфере цифровых финансов-1

Использование токенов и криптовалют стало обыденным во многих странах. За их движением в нашей стране теперь наблюдает Парк высоких технологий. Президент подписал соответствующий указ.

Кто будет заниматься контролем безопасности цифрового рынка Беларуси? Итоги совещания во Дворце Независимости

Документ обсуждался на днях на совещании во Дворце Независимости.

# It-технологии # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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