Новости экономики за 18.03.2021
Новости Беларуси. Почему найти редкое лекарство на рынках ЕАЭС и Евросоюза станет проще? Кто может рассчитывать на помощь государства при ведении бизнеса?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО РАЗМЕРЫ ВЫРУЧКИ ОТ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ
Правительство установило размеры выручки от ведения бизнеса без учета налога на добавленную стоимость за 2020 год для выделения господдержки.
Чтобы ее получить индивидуальным предпринимателям, их предельная выручка за прошлый год не должна превышать 416 тысяч рублей. Микроорганизации могут рассчитывать на помощь, если они выручили не более 3 миллионов рублей, тогда как для малых организаций лимит установлен в размере 11,5 миллиона. За господдержкой смогут обратиться и представители среднего предпринимательства в Оршанском районе, план развития которого определен до 2023 года. Бизнесмены района смогут рассчитывать на поддержку, если в 2020-м они выручили не более 22 миллионов рублей.
НАЙТИ РЕДКОЕ ЛЕКАРСТВО НА РЫНКАХ ЕАЭС И ЕВРОСОЮЗА СТАНЕТ ПРОЩЕ
Найти редкое лекарство на рынках ЕАЭС и Евросоюза станет проще. Документ, который обеспечит взаимный доступ препаратов на рынки Евразийского экономического союза и ЕС, уже подготовлен и проходит публичное обсуждение. Высказаться по новой редакции правил можно до 24 апреля. Сейчас из-за границы белорусы везут преимущественно лекарства для лечения злокачественных опухолей, аллергии, аутоиммунных заболеваний, препараты кардиогруппы.
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