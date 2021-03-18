Новости экономики за 18.03.2021

Новости Беларуси. Почему найти редкое лекарство на рынках ЕАЭС и Евросоюза станет проще? Кто может рассчитывать на помощь государства при ведении бизнеса?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО РАЗМЕРЫ ВЫРУЧКИ ОТ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ

Правительство установило размеры выручки от ведения бизнеса без учета налога на добавленную стоимость за 2020 год для выделения господдержки.