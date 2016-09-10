«Природа дала бесплатный совет»: альтернативная энергетика все популярнее в Беларуси

Запоминается последняя фраза, – подумал Штирлиц. И Александр Григорьевич не случайно, видимо, такую точку поставил в ответе на вопрос росийского журналиста. Но о сельском туризме вспомнил Президент. Подкупают агроусадьбы, особенно иностранцев, возможностью подышать чистым воздухом, попить домашнего молочка, пообщаться с природой, бульбачки белорусской попробовать. Но бульба у нас совсем в другом смысле, поскольку в Беларуси солнцем, свежим ветром и бульбой, опять же, не только люди могут подпитываться, но и дома, города и даже промышленные предприятия. Выяснила это наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

Владимир Тарасюк, заместитель директора Республиканского института контроля знаний:

Скептики говорили, что это нерентабельно и не окупится.

Теперь же скептики заходят сюда молча. Потому как уже перед входом – доказательства, что солнечные панели успешно выдержали экзамен. На крышах Института контроля знаний – батареи, от которых работают десятки, если не сотни компьютеров и принтеров, установленных в РИКЗ.

Владимир Тарасюк, заместитель директора Республиканского института контроля знаний:

На себя нам полностью хватает, особенно в летнее время. И мы даже часть электроэнергии отправляем в город – ежемесячно порядка 30-40%.

Система работает «здесь и сейчас». К примеру, включили принтер днем – от солнечных лучей он и распечатал документы. А вот если сторож захочет почитать во время ночного дежурства, платить за электричество все же придется – батареи не сохраняют киловаттные излишки про запас. Но даже при таком относительном минусе белорусы все чаще используют солнечный плюс. И кто сказал, что у нас пасмурно, как в Лондоне?

Владимир Нистюк, исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика»:

Гелеоколлекторы для нагрева воды. И люди с марта по октябрь гарантированно на 100% имеют горячую воду в своем загородном доме. Мало того, есть такие случаи, когда нам звонят и спрашивают, что делать, потому что у них вода закипела. То есть солнце в Беларуси, оказывается, настолько сильное, что оно способно даже закипятить воду.

На что еще способно белорусское солнце, уже можно оценить в масштабах целого города. В нескольких километрах от Брагина запущена крупнейшая в нашей стране солнечная электростанция. Площадь как у 60 футбольных полей и экономия семи тысяч кубов природного газа во время каждого часа работы парка.

Александр Сенько, руководитель проекта по строительству солнечной электростанции:

Вырабатываемая электроэнергия распределяется по существующим электрическим сетям среди всех потребителей Брагинского района, в том числе Гомельской области.

Но не только солнце удается раскрутить на выгодные киловатты. Ветер дает команду «От винта!» тем, кто хочет экономить с размахом.

Сергей Кумпяк, начальник службы подстанций Лидских электрических сетей:

Расчеты показывали более низкую выработку электроэнергии, а на практике показало, что еще выше, чем по проекту. Даже когда экскурсии Новогрудок посещали, у них было запланировано посещение вот этой первой ветроустановки.

Установленным пять лет назад китайским ветряком вскоре надуло такие результаты, что здесь же, под Новогрудком, построили целый парк, раскручивающий ветер на деньги. Причем построили не частники, а Лидские электросети. На щите в диспетчерской – долина с пропеллерами – полноправный участник энергопроцесса.

Сергей Кумпяк, начальник службы подстанций Лидских электрических сетей:

Они могут покрыть весь Новогрудок в зимний период. Мы не тратим дополнительную валюту для покупки того же газа. Вместо этого ветер дует и производит электроэнергию.

Григорий Кузьмич, генеральный директор компании-проектировщика в сфере энергетики:

Может быть, лучше поставить удаленный ветряк, чем тянуть эту линию. В отдельных случаях это действительно может быть выгоднее государству. Потому что, к примеру, если удаленный хутор, то потери по электрическим сетям могут составить больше, чем потребление этого потребителя.

Ветряки могли бы стать выгодными и для частных подворий, если бы установки не импортировали, а начали производить в Беларуси. Но, по словам Григория Кузьмича, проблема в сфере есть и посерьезнее. И без ее решения альтернативной энергетике непросто держать нос по ветру.

Григорий Кузьмич, генеральный директор компании-проектировщика в сфере энергетики:

Упрощение выделения сельхозземли для такие объекты. Чтобы установить тот же ветряк, много земли не нужно, но, тем не менее, процесс получения небольшого клочка земли занимает много времени. Хотя получение энергии с этого клочка земли будет гораздо выгоднее, чем получение с него, к примеру, сельхозпродукции.

Михаил Малашенко, директор департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Прежде всего облисполком и власть на местах заинтересована в инвестициях именно в свой регион. Я сомневаюсь, что исполнительная власть ставит какие-то препятствия. Энергетика, так же, как и человек, должна развиваться комплексно. Пример питания: мясо хорошо, овощи хорошо, фрукты хорошо. Но когда это все сбалансировано, человек себя чувствует нормально. Так же, как и в энергетике: нельзя сказать, что давайте использовать только природный газ.

Среди блюд на альтернативно-энергетическом столе есть и стакан воды. Мини-ГЭС на окраине Минска. С помощью этой небольшой будочки до сброса в реку из очищенной воды вырабатывается электричество. Нехитрая инфраструктура позволяет экономить реальные деньги столичного водоканала, а это уже возможность отложить, скажем, на обновление оборудования.

Николай Карпеко, ведущий инженер-энергетик УП «Минскводоканал»:

Одна такая мини-ГЭС – мы получаем от нее энергии за год порядка 1% компенсируемого расхода. Если сейчас киловатт-час стоит 15 копеек, то 11 миллионов киловатт – достаточно весомая сумма для такого предприятия, как наше.

Но экономить на счетах за электричество некоторые белорусы могут благодаря даже не воде или солнцу. Первый энергоэффективный дом в стране. Труба, в которую не вылетают деньги, обеспечивает круговорот воздуха в квартирах жильцов.

Александр Шалайко, жилец энергоэффективного дома:

Зимой какая задача стоит перед нами? Чтобы теплый воздух, который мы уже один раз нагрели, не уходил сразу же в атмосферу, а повторно согревал дом. Для этого теплый воздух несколько раз проходит по осям дома, под полом. Он таким образом греет не только стены, но и пол.

Летом же Александр может установить большую циркуляцию воздуха, который будет поддерживать уже прохладную температуру. В результате – экономия на отоплении, покупке обогревателя и кондиционера. Но, пожалуй, никакие технологии не смогут конкурировать с классическим прочтением альтернативных источников.

Юлия Ильюшонок:

Из скважины мы набираем воду, которая поступает в бак. Солнце светит, нагревается вода до довольно комфортной температуры, что можно даже детей купать. Дедушкин метод, который 100% работает.

Юлия, как и многие дачники, регулярно заказывает солнцу полный бак. Но ее масштабной кастрюли в статистике, конечно, нет. В энергобалансе Беларуси доля электричества от возобновляемых источников сегодня – 5%. И этот показатель к 2020 году должен подрасти.

Тенденция мировая. Германию или Голландию без ветряков уже давно и не представишь, а мы своими глазами видели солнечные батареи даже в индейском племени в Панаме. Как ни крути, природный газ не дешевеет, но та же природа уже дала нам бесплатный совет.