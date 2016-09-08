Новости экономики за 08.09.2016

Новости Беларуси. В Беларуси перестало существовать Министерство торговли. Его переименовали и наделили новыми функциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

М.А.Р.Т.

Теперь в самом названии фигурируют основные задачи обновленного ведомства – Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В первую очередь оно будет заниматься развитием конкуренции, регулированием ценообразования, анализом и стимулированием потребительского рынка страны, а также защитой прав потребителей.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Первым шагом мы видим создание и подписание с бизнесом кодекса добросовестных практик поведения в оптовой и розничной торговле. Это своего рода рамочное соглашение, которое определит обязанности бизнеса по созданию равных условий для всех поставщиков.

БИЗНЕС МАЛЫЙ – ПЕРСПЕКТИВЫ БОЛЬШИЕ

Арендуемые площади – в собственность малому бизнесу. С такой инициативой выступает Министерство экономики. Сегодня 90% предпринимателей вынуждены арендовать площади зачастую без права выкупа имущества. В Беларуси вклад в экономику малого и среднего бизнеса составляет 28%. В планах за 5 лет увеличить показатель на треть. Банки уже снизили ставки до 12,5−30%, борются таким образом за клиента и идут на удешевление ресурсов.

ТВОРЧЕСТВО ЗА ДЕНЬГИ

Число школьников, желающих посещать кружки и секции, выросло на треть. Рисовать, танцевать, заниматься спортом сегодня хотят 80% всех учащихся. Центры творчества детей и молодежи 90% услуг оказывают бесплатно. Те же, кто может позволить себе творчество за деньги, готовы платить от 5 до 30 рублей за одно занятие. Улучшение материально-технической базы в учреждениях допобразования, позволит принять большее количество желающих.

ИСКУССТВО В МАССЫ

Белорусы готовы платить за посещение развлекательных мероприятий от 7 до 200 рублей. Дачный сезон позади, многие уже сегодня задумались о культурном просвещении. Цены в минские репертуарные театры колеблются в диапазоне от 7 до 20 рублей. Самые дорогие билеты традиционно в Большом – цены на премьерные спектакли доходят до 100 рублей. Поход в кинотеатр обойдется от 2,5 до 7 рублей.

Белорусский рубль сегодня укрепился к доллару и евро. Доллар снизился до 1 рубля 94 копеек, евро подешевел до 2 рублей 19 копеек. Российский рубль прибавил незначительно и стал стоить 3 рубля 4 копейки за сотню российских.