Об отношениях с Россией, реформах постсоветских объединений и своих мечтах: Александр Лукашенко дал интервью Михаилу Гусману

Новости Беларуси. Как развиваются белорусско-российские отношения, насколько эффективно функционируют интеграционные образования и какая мечта у белорусского Президента?

6 сентября Александр Лукашенко дал интервью известному журналисту Михаилу Гусману, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тёплая встреча действительно давних знакомых.

Александр Лукашенко и Михаил Гусман встречаются не первый раз. Поэтому такую беседу вряд ли назовешь простым интервью. Скорее разговором, важным и глубоким, на самые разные темы.

Даже довольно привычный вопрос – как развиваются белорусско-российские отношения – в рамках этого интервью с новыми подробностями. В России Александр Лукашенко побывал 85 раз, Михаил Гусман подсчитал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, мы очень много сделали. Больше, чем кто-либо из постсоветских республик и социалистических бывших стран с Россией в плане единства, в плане того, чтобы наши народы не были обиженными распадом Советского Союза. Мы приняли много решений, которые уравнивают белорусов и россиян в правах. Мы отошли от той пропасти, которая могла быть между белорусами и Россией, и которая намечалась там, под Смоленском.

Но было бы неправдой, если бы мы обращали внимание и говорили только об этой положительной стороне. У нас масса проблем на этом пути. Мы не понимали, наверное, в чём-то Россию. Россия хваталась то за газовую трубу, то за нефтяную трубу и размахивали, перекрывая нам то газ, то нефть, то не пропускали наши товары в Российскую Федерацию.

Мы где-то не совсем правильно вели, хотя старались старшего брата не обижать и не злить, это тоже правда.

Ну и сегодняшний день, знаете, по отдельным моментам не лучший. Поэтому правда в том, что мы прошли серьёзный путь за эти 25 (мгновение в истории) мы прошли большой путь в том, чтобы не разойтись, не разорвать наши отношения. Чтобы мы и в экономике, и в политике, и в общественной жизни остались близкими людьми.

В журналистике Михаил Гусман уже много лет. Почти два десятилетия посвятил работе в одном из крупнейших информационных агентств России. Всем знаком Михаил Гусман и как автор передачи «Формула власти».

Впервые в эфире ленедарный телецикл вышел в 2000 году. За это время Михаил Гусман взял интервью практически у всех глав государств планеты.

Это единственный журналист, который записывал президентов США Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму, трех председателей КНР, семь премьер-министров и трёх президентов Италии.

Александр Лукашенко:

Передача такая… душевная.

Август 2009. Уже сегодня для известного журналиста эти телекадры — история.

Но впечатления остались до сих пор. Как-никак именно тогда Михаил Гусман впервые в своей жизни возьмет в руки косу и под личным руководством нашего Президента попытается овладеть новым для журналиста мастерством.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС:

Для меня та беседа была чрезвычайно интересной. Более того, многим памятно приглашение, которое тогда сделал мне Александр Григорьевич. Мы с ним выехали на природу и занялись непривычном для меня и чрезвычайно, как я увидел, привычным для него делом: вместе косили траву. Я ему передал благодарность от своей жены, потому что она сказала: «Скажи спасибо Александру Григорьевичу, что он тебя хоть что-то научил делать на земле».

Нынешнее интервью тоже получилось интересным. Обсудить успели с десяток вопросов. Большое внимание было уделено теме интеграции на постсоветском пространстве.

Михаил Гусман поинтересовался реформой СНГ.

Александр Лукашенко:

СНГ – это большая политическая, дипломатическая площадка. Это региональная организация, где мы обсуждаем важные вопросы, встречаясь друг с другом. Двусторонние встречи происходят, и так далее. То есть эта площадка для обсуждения.

Ниже у нас появился Евразийский экономический союз. Это – экономика, экономическая интеграция, таможенные проблемы и вопросы. Без политики и военных вопросов. ЕврАзЭС – это экономика.

ОДКБ – это военно-политический блок. Да, он не НАТОвский блок ещё, он не имеет такой мощи и силы. Но это другая структура, где определённые задачи стоят перед её участниками. Ну, допустим Беларусь и Россия: на западном направлении – единая армия, единая группировка. Это вопросы ОДКБ.

И следующий уровень интеграции – самой глубокой интеграции – это строительство союзного государства Беларуси и России.

Вот тут и экономика, и политика, и совместные ростки органов власти. То есть это очень глубокая форма интеграции.

И если в этой общей площадке СНГ кто-то готов присоединиться к союзу экономическому в рамках ЕврАзЭС – присоединяйтесь. Если кто-то в ЕврАзЭС и СНГ хочет очень глубокой интеграции, дорос до уровня нашего Союзного государства с Россией, – пожалуйста, присоединяйтесь. Все союзы открыты, если вы готовы.

Вот какая система сложилась разноуровневой интеграции. И она на этом этапе, Михаил, удовлетворяет всех. Поэтому я отвечаю на твой вопрос «А вот реформы, реформы». Их не будет по многим причинам, и главная причина – эта конструкция удовлетворяет нынешнее состояние отношений между государствами постсоветского пространства.

На этот раз много говорили и о личном. Как Александр Лукашенко видит будущее своих сыновей? Откуда черпает силы?

И какая мечта есть у белорусского Президента?

Александр Лукашенко:

Вы знаете, я хотел бы, чтобы люди никогда, заглядывая в кошелёк или в собственный карман, не думали о том, что им на что-то не хватает. Хотя шевелиться надо самим, и тогда свою жизнь можно обеспечить. Вот вам привожу конкретный пример.

Это очень важно для России: почему вдруг за это время Беларусь стала притягательным местом для россиян. Почему Россия большего всего едет в Беларусь отдыхать. Особенно москвичи: живут в одинаковых природно-климатических условиях, а у нас отдыхают.

Несколько лет назад мною был подписан указ, принято решение о развитии агроэкотуризма. Около 3000 предприимчивых семей создали собственные, считайте, предприятия. Почему любой белорус не может, поставив перед собой цель, обеспечить себя и семью. Заработать.

Может. И это – моя мечта. Но я это сделаю.

Это интервью станет основой не только программы «Формула власти», но и телефильма, посвященного 25-летию СНГ. Планируется, что зрители смогут увидеть их в эфире уже этой осенью.