Новости экономики за 09.09.2016

Новости Беларуси. В Минске одним из самых ярких событий предстоящих выходных обещает стать минский фестиваль пекарей и каравайщиков. По сниженным ценам там предложат ароматную выпечку и кондитерские изделия. Сколько можно будет сэкономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРАЗДНИК ХЛЕБА

Сэкономить можно будет до 100 деноминированных рублей. Смотря, какую покупку вы запланировали.

Площадка у Дворца спорта по проспекту Победителей станет местом не только отдыха, но и выгодных приобретений. Там пройдет ярмарка-фестиваль «Праздник хлеба». Цены на продукцию снижены и начинаются от 50 копеек. Ассортимент расширен. По некоторым позициям до 15 предложений. Посетители попробуют свежеиспеченный душистый хлеб и новые виды кондитерских изделий.

СБОЙ В РАБОТЕ

Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через Интернет этой ночью в связи с проведением плановых технологических работ в международной платежной системе. Покупка проездных документов на сайте будет недоступна.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

Цены на продовольственные товары снизились. Это объясняется и сезонностью, и гибкой ценовой политикой. Таким образом, можно говорить о таком явлении как дефляция – белорусские статисты фиксируют снижение цен на потребительские товары и услуги в прошлом месяце на 0,1% по отношению к июлю.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сезон осенних ярмарок открыт. В эти выходные – около «Чижовка-арена» по Ташкентской и у Дворца спорта на Победителей. Цены на сельхозпродукцию – минимальные. Все столичные универмаги и торговые сети предлагают скидки до 50%. На распродажах можно будет купить на 20% дешевле детскую одежду, товары для новорожденных. Максимальную скидку – 50% – предлагают на обувь. По выгодным ценам можно будет приобрести бытовую химию, стройматериалы, электротовары – весь ассортимент отечественного производителя.

По итогам торгов на валютно-фондовой бирже, белорусский рубль окреп к российскому рублю. Курс доллара вырос незначительно. Сегодня 1 рубль 94 копейки. Евро подорожал до 2,19, за сотню российских дают 3 рубля 3 копейки.