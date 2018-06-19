Прямой эфир

О повышении ставок вкладов в рублях до 13-14 % годовых объявил ряд белорусских банков

19 июня 2018 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские коммерческие банки продолжают повышать ставки по вкладам в национальной валюте. Целый ряд кредитных учреждений объявил о повышении до 13-14 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подъем происходит на фоне разнонаправленных сигналов. С одной стороны, под влиянием спроса дорожают однодневные банковские кредиты, с другой, на фоне замедления инфляции Нацбанк анонсировал готовность снизить ставку рефинансирования (подробнее здесь). По мнению экспертов, рост процентов по депозитам связан с активным ростом потребительского кредитования, которое стимулирует спрос банков на рублевую ликвидность.

Больше актуальных новостей экономики здесь.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько рублей оставляет белорус в магазине в день: данные Белстата
19 июня 2018 15:49

Сколько рублей оставляет белорус в магазине в день: данные Белстата

Новый налог для туристов появится в Вильнюсе с 1 июля
19 июня 2018 15:43

Новый налог для туристов появится в Вильнюсе с 1 июля

Как белорусские металлурги объединили BMW, Храм Христа Спасителя и африканский Бенин
19 июня 2018 13:41

Как белорусские металлурги объединили BMW, Храм Христа Спасителя и африканский Бенин