О повышении ставок вкладов в рублях до 13-14 % годовых объявил ряд белорусских банков

Новости Беларуси. Белорусские коммерческие банки продолжают повышать ставки по вкладам в национальной валюте. Целый ряд кредитных учреждений объявил о повышении до 13-14 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подъем происходит на фоне разнонаправленных сигналов. С одной стороны, под влиянием спроса дорожают однодневные банковские кредиты, с другой, на фоне замедления инфляции Нацбанк анонсировал готовность снизить ставку рефинансирования (подробнее здесь). По мнению экспертов, рост процентов по депозитам связан с активным ростом потребительского кредитования, которое стимулирует спрос банков на рублевую ликвидность.