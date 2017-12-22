«В этом году мы проделали хорошую работу по подготовке совместных проектов»: какие темы обсуждали с главой представительства Евросоюза в Беларуси

Андреа Викторин высоко оценила проделанную в течение года работу, особенно совместные проекты в сфере экономики. В Брюсселе совсем недавно прошла очередная двусторонняя встреча, где обсуждались отношения Беларуси и Европы.

Новости Беларуси. «Твининг» – не единственный совместный проект Беларуси и ЕС – заявила глава представительства Европейского союза в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Наша встреча прошла очень конструктивно. Мы, конечно, говорили о политике, но и о других сферах сотрудничества – экономика, финансы, энергетика, даже изменение климата. В этом году мы проделали хорошую работу по подготовке совместных проектов. Особенно это касается экономики.

Были достигнуты договоренности о сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития. В том числе, нацеленные на поддержку малого и среднего бизнеса.

Реализация проекта «Твининг» стартует с января, а завершить ее планируют в 2019 году. Нацбанк стал первым ведомством, которое использует такую программу. Что же касается перспектив сотрудничества Беларуси с ЕС, то в настоящее время прорабатываются новые совместные проекты, которые будут запущены уже в 2018 году.