«Президенты Беларуси и Вьетнама договорились достичь товарооборот в 500 миллионов долларов» – Посол Вьетнама

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко провел встречу с Послом Вьетнама в Беларуси в Минске 4 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко на встрече с Послом Вьетнама: «Надо подтягивать торговлю, экономику до уровня наших политических отношений» В нашей стране Ле Ань с 2015 года и сейчас завершает свою дипломатическую миссию. За это время в двустороннем диалоге сделано немало.

«Крадущийся азиатский тигр» – а именно так зачастую называют Вьетнам – последние годы демонстрирует экономический рост, приток крупных иностранных инвестиций. В своем регионе официальный Ханой достаточно влиятелен. На высшем политическом уровне между нашими странами всегда было взаимопонимание. Александр Лукашенко трижды посещал Вьетнам с официальными визитами – в 1997, 2008 и 2015 годах. И трижды к нам приезжали президенты Социалистической Республики. По итогам 2017 года двусторонний товарооборот составил 135 миллионов долларов. Расти есть куда. Совсем недавно во Вьетнаме появилось совместное предприятие по сборке автомобилей. «МАЗ-Азия» намерен завоевывать рынок не только Вьетнама, но и граничащих с ним стран. Также Беларусь готова участвовать в совместных инфраструктурных проектах.