«Президенты Беларуси и Вьетнама договорились достичь товарооборот в 500 миллионов долларов» – Посол Вьетнама
Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко провел встречу с Послом Вьетнама в Беларуси в Минске 4 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко на встрече с Послом Вьетнама: «Надо подтягивать торговлю, экономику до уровня наших политических отношений»
В нашей стране Ле Ань с 2015 года и сейчас завершает свою дипломатическую миссию. За это время в двустороннем диалоге сделано немало.
«Крадущийся азиатский тигр» – а именно так зачастую называют Вьетнам – последние годы демонстрирует экономический рост, приток крупных иностранных инвестиций. В своем регионе официальный Ханой достаточно влиятелен.
На высшем политическом уровне между нашими странами всегда было взаимопонимание. Александр Лукашенко трижды посещал Вьетнам с официальными визитами – в 1997, 2008 и 2015 годах. И трижды к нам приезжали президенты Социалистической Республики.
По итогам 2017 года двусторонний товарооборот составил 135 миллионов долларов. Расти есть куда. Совсем недавно во Вьетнаме появилось совместное предприятие по сборке автомобилей. «МАЗ-Азия» намерен завоевывать рынок не только Вьетнама, но и граничащих с ним стран. Также Беларусь готова участвовать в совместных инфраструктурных проектах.
Ле Ань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь:
В совместном заявлении президенты Беларуси и Вьетнама договорились достичь товарооборот в 500 миллионов долларов. Для достижения этой цели мы должны находить другие пути развития сотрудничества. К примеру, есть перспективы в сельском хозяйстве. Беларусь сильна в производстве мясных и молочных продуктов, а мы – в производстве морепродуктов. Мы можем друг друга взаимодополнять.
Вторая сфера – это строительство. Мы заинтересованы в строительстве метро, новых магистралей. Мы бы хотели, чтобы бы ваши компании более активно участвовали в аукционах на проведение строительства.
В числе других перспективных сфер Посол также назвал образование и туризм. А еще признался журналистам, что после трех лет работы о Беларуси у него останутся самые теплые воспоминания. Ведь это мирная и очень гостеприимная страна.