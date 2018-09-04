Строительный кран с рекордными размерами «Зумлион-МАЗ» представят на Международной выставке «Будпрагрэс» в Минске

Новости Беларуси. 4 сентября в Минске продемонстрируют самый большой строительный кран, созданный при участии китайских специалистов. Необычная презентация пройдет на открытии выставки «Будпрогресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модель «Зумлион-МАЗ» создали в Могилеве. Она отличается рекордной стрелой (общая длина с «гуськом» составляет 41 метр) и может поднять груз на высоту 12-этажного дома.

Выставка «Будпрагрэс» уже давно стала площадкой для демонстрации самых последних достижений в сфере строительства, современных технологий и оборудования. Под куполом Футбольного манежа и на открытой площадке свои новинки представят более 150 мировых строительных компаний. Коллективные экспозиции сформировали компании-производители из Китая, Польши, Тверской и Новгородской областей России.