Президент о развитии сахарной отрасли: «Если мы 100-150 тысяч тонн будем продавать в Китае, у нас снимутся все проблемы»

Новости Беларуси. О будущем небольших населенных пунктов, развитии сахарной отрасли и зарплатах 16 февраля шла речь во время рабочей поездки Президента в Слуцкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Я никогда в Минске не жил, мне кажется, что там тесно»

Александр Лукашенко посетил недавно введенный в строй дрожжевой завод. Это современное предприятие – один из новых и, несомненно, успешных проектов, который реализуется совместно с немецкими инвесторами. Также глава государства ознакомился с ходом модернизации сахарорафинадного комбината, одного из лидеров отрасли. Евгений Горин продолжит.

Без хороших дрожжей такого хлеба не выпечь. Завод в Слуцке – один из новых проектов белорусско-германского сотрудничества. Зарубежный инвестор вложил 10 миллионов евро собственных средств – у него 75 % акций предприятия. В городе появилось не только современное производство, но новые рабочие места со средней зарплатой в 1500 рублей. Президент напоминает чиновникам свое задание, которое касается уже всей страны.

Александр Лукашенко: «Зарплата учителя низкой быть не должна» Государство, конечно, будет поддерживать бюджетников. Но расти как на дрожжах зарплаты могут только исходя из соответствующего роста производительности труда. Новый завод – один из самых современных в Европе, хотя конкуренты не дремлют. В регионе появилось сразу два похожих производства, цена дрожжей на рынках просела вдвое. Преимущества белорусской продукции – качество сырья и сроки.

Евгений Горин, СТВ:

Сегодня дрожжи используются даже в производстве косметики. Оборудование этого предприятия позволяет перестроиться под возникающие потребности рынка всего лишь за три дня.

Предприятие ориентируется прежде всего на зарубежные рынки. 7000 тон планируют поставлять в Европу, и столько же – в страны Евразийского экономического союза.

Павел Шкатуло, директор Слуцкого дрожжевого завода СООО «Интерферм»:

Уже полгода эффективно работаем в Российской Федерации, вышли сейчас на Казахстан. Ну и параллельно уже поставили пробные партии дрожжей в страны Восточной Европы: пошли дрожжи в Польшу, Чехию, Литву.

Не только рыночные принципы, но и социальная ответственность – требование Президента к немецкому инвестору. Взаимопонимание обнаружилось не только в области экономических вопросов. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поздравляю вас с успешным выступлением Германии на Олимпийских играх.

Ян Моорманн, директор Interferm GmbH (Германия):

Это альбом из небольшого города, где 300 лет назад начала работать наша фирма. «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» – один из лидеров отрасли, в сутки выходит почти 11 тысяч тонн продукции. Рекордный урожай свеклы 2017 загрузил производство на 100 % имеющихся возможностей. Тот случай, когда полученный экономический эффект как раз позволяет говорить о росте зарплат.

Николай Прудник, директор ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»:

В этом году вложено 28,3 миллиона рублей в развитие производства. Построено новое моечное отделение. Построена емкость для вывода сиропа – 30 тысяч кубов. Проведена автоматизация котлов в целях обеспечения безопасности. Это основные мероприятия, которые выполнены, что позволило увеличить производительность завода на 1000 тонн.

Отрасль с нулевых годов на постоянном контроле главы государства. Сегодня можно говорить о результатах. Сладкие пути белорусского сахара дотянутся и до Китая.

Александр Лукашенко:

У нас очень добрые, очень хорошие отношения с Китайской Народной Республикой. Они нам открыли рынок для мяса, молочных продуктов. И, как меня информируют специалисты, – пожалуйста, привозите, будем покупать. Я думаю, мы выйдем со своей продукцией по сахару на китайский рынок. Нам-то много не надо. Если мы 100-150 тысяч тонн будем продавать в Китае, у нас снимутся все проблемы. Не хотелось бы уменьшать посевы свеклы и уменьшать производство сахара. Мне не хотелось бы, поскольку я помню: мы производили сахар, которого всегда не хватало. Был дефицит. Помню, когда я стал Президентом, буквально война шла: когда вам надо сахар – дефицит. Ну, у вас-то не было дефицита, а по стране – сплошной дефицит. Тогда было принято решение произвести 3 миллиона. Ну, я сказал: мы должны посеять свеклу и произвести свой сахар, чего мы будем смотреть, как там тростниковый сырец завести из Кубы, переработать. Сделали. Уже сегодня до 5 миллионов дошли. Производства загружены, производства работают. Хотелось бы этот уровень сохранить.