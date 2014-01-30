Мясникович доложил Президенту о ситуации в экономике Беларуси и новом подходе Китая

Новости Беларуси. 30 января Александр Лукашенко принял с докладом главу правительства. В первую очередь затронули тему экономики. Михаил Мясникович доложил президенту, как начался 2014 год в Беларуси. Уже известны оперативные данные работы предприятий в январе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Как был, так и остается вопрос реализации нашей продукции. Это - валюта. Не дай Бог повторить нам прошлогоднюю ситуацию, которая отражается на ситуации на валютном рынке и денежно-кредитной политике.

Что произошло на предприятиях, которые вызывали у нас тревогу. Накопление или снижение произошло складских запасов? Особенно, что происходит в январе? Мы можем отследить эту ситуацию по Нацбанку, статистическому комитету в правительстве.

Второе, я хотел бы знать, какое настроение у наших китайских партнеров? Как они готовы развивать наше сотрудничество, темпы? В Сочи мне придется встретиться с руководителем КНР и я хотел бы быть в теме.

На встрече шла речь о кадровых вопросах, а также о работе промышленности. Планируется, что 31 января состоится масштабный разговор по проблемам в деревобработке. В целом, экономика в январе сработала «без скачков». Наблюдается снижение запасов продукции на складах. В правительстве в ближайшие месяцы рассчитывают на эффект от продажи калийных удобрений и продукции машиностроения.

Михаил Мясникович:

Рынок просыпается медленно. Существенных подвижек в оживлении экономического роста не наблюдается пока. Неплохо просматривается торговля калием по январю-февралю-первому кварталу. Обнадеживающее положение дел на рынке машиностроительной продукции. Но это тоже февраль-март. Несколько снизились складские запасы по сравнению с тем, что было в середине 2013 года на 5,5 трлн рублей (70% месячного объема производства). Но по крупным предприятиям запасы высоки: «БелАЗ», «МАЗ», «Тракторный завод».

Премьер-министр также проинформировал президента об итогах визита правительственной делегации в Китай. По итогам встреч в Поднебесной принята дорожная карта — план действия по развитию партнёрства на ближайшие 5 лет. Беларусь и Китай переходят на принципиально новый уровень - от товарного и кредитного сотрудничества к инвестиционному.

Михаил Мясникович:

Председатель КНР принял решение, что мы составим совместный список проектов, которые представляют совместный интерес, будет оказана поддержка со стороны Китая как инвестора. В ближайшее время приедет большая группа китайских специалистов.