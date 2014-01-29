Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината обсудят 29 января в Минске во время визита правительственной делегации Туркменистана

Новости Беларуси. О строительстве Гарлыкского горно-обогатительного комбината пойдет речь 29 января в Минске.

В Беларусь прибывает правительственная делегация Туркменистана. Ее возглавит заместитель председателя Кабинета Министров Бабанияз Италмазов.

В центре внимания также поставки в Туркменистан белорусской техники и строительство сервисных центров по ее обслуживанию.

За время визита, а продлится он до 1 февраля, гости посетят ряд ведущих промышленных предприятий Республики, побывают в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена», где ознакомятся с подготовкой к Чемпионату мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.