Встреча Александра Лукашенко с губернатором Ярославской области. Коммунальную технику в Беларуси будут переводить на газовые двигатели

Новости Беларуси. Об углублении кооперации между предприятиями 30 января шла речь на встрече президента Беларуси с губернатором Ярославской области. Александр Лукашенко подчеркнул, что этот российский регион – уже проверенный временем экономический партнер Беларуси. Товарооборот – свыше 600 миллионов долларов, однако сальдо складывается не в пользу Беларуси. Исправить этот дисбаланс можно за счет поставок нашей техники и оборудования в Ярославскую область – отметил президент. Также глава государства назвал неверным заявления о нежелании Беларуси идти на реализацию совместных интеграционных проектов с Россией. Напротив, развитие, в частности, промышленной кооперации – сейчас одно из самых перспективных направлений.

Еще до начала официального общения было заметно, что встретились давние знакомые. И министрам, и руководителям ключевых предприятий Беларуси и Ярославской области было, что обсудить. Разговор завязался с первых минут приветствия Александра Лукашенко с губернатором Сергеем Ястребовым. Хотя гость в этой должности посещает Беларусь впервые.

Ярославская область - наиболее развитый регион России, если говорить о промышленности. Три сотни ярославских предприятий - федерального значения - лидеры в своих отраслях. Наиболее доходные для местного бюджета сферы - машиностроение, металлообработка, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность.

Белорусы и ярославцы — партнеры, проверенные временем. Тесные кооперационные связи налажены еще с советских времен. К примеру, наши флагманы машиностроения закупают ярославские двигатели, а в окрестностях «Золотого кольца России» хорошо берут наши продукты.

Мы продаем в Ярославскую область, в основном, продукты нефтехимии, они нам - запчасти к автотехнике, металл и пиво. Товарооборот в 2012-м - свыше шестиста миллионов долларов, в прошлом году эта цифра была ниже, да и сальдо в последнее время складывается не в пользу Беларуси. Исправить этот дисбаланс можно за счет поставок нашей техники и оборудования, считает Президент. Одно из перспективных направлений - развитие промышленной кооперации.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Одно из перспективных направлений – дальнейшее развитие промышленной кооперации. Это создает нам прекрасные возможности для выхода на серьезные совместные проекты. У нас уже есть опыт создания совместных производств, выпускающих совместный продукт. Беларусь готова дальше расширять масштабы такого сотрудничества. В этом плане нам нужно продумать такие кооперационные проекты, которые бы задействовали производственный научно-технологический и кадровый потенциал как Беларуси, так и Ярославской области. Это позволит нам добиться максимального результата в промышленной сфере.

В Ярославле работает ряд научных проектных организаций, занимающихся прикладными исследованиями. Полагаю, необходимо рассмотреть варианты нашего взаимодействия в научно-практической, образовательной сферах в целях совместного осуществления высокотехнологичных проектов и внедрения инновационных разработок.

Часто нас упрекают на самом высоком уровне в России, что мы якобы не хотим их реализации. Мы за, только это надо делать так, как делают ярославцы. Кому-то хотелось бы интеграционного проекта, подешевле или бесплатно взять нефтеперерабатывающие заводы. Хотеть не вредно, но это стоит денег. И вопрос - зачем? И почему мы все время сверху начинаем обсуждать эти проекты. Все должно идти снизу, от предприятий.

Надо понимать, что Беларусь не богата, чтобы разбрасываться собственностью, особенно ее ключевыми объектами. В Беларуси абсолютно нацелены на интеграцию, и эта интеграция должна быть не на словах. Это конкретные проекты конкретных предприятий.

У нас один рынок. Мы его можем без обмена акциями предприятий поделить, если уж на то пошло.

Но если мы идем на интеграционные проекты, акциями обмениваемся, во-первых, должны быть деньги на модернизацию, во-вторых - новые рынки.

А просто так рассуждать про интеграцию, наверное, не правильно. Это похоже на попытку прихватить по дешевке какое-то предприятие в другой стране. Конечно, мы с такими подходами не согласны. Нам хотелось бы, чтобы это было честно, открыто, откровенно и были видны цели подобных интеграционных проектов

Ярославская область готова предложить машиностроительным предприятиям Беларуси новую линейку газовых двигателей. Это семейство моторов могут заменить традиционные дизельные. Предложение весьма кстати. Ведь в Беларуси подсчитали - если хотя бы на каждой десятой машине коммунальщиков произвести такую замену, то за год можно сэкономить, как минимум, 130 миллионов долларов. Эту идею промышленного взаимодействия поддержал Президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас сегодня проблема с топливной аппаратурой. Но строить новый завод, имея под боком Ярославль, наверное, неправильно. Что касается газовых двигателей - это большая перспектива: почти половина экономии по топливу. Коммунальную технику будем очень быстро переводить на эти двигатели.

Ярославская область — регион растущий и перспективный. Стройка идет усиленными темпами. Здесь весьма кстати опыт и белорусских специалистов. Российские партнеры готовы рассмотреть и варианты поставок наших стройматериалов. В программе визита делегации Ярославской области – посещение моторного, автомобильного и тракторного заводов в Минске, а также обсуждение возможности расширения сотрудничества в области нефтехимии и сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ястребов в разговоре отметил, что белорусские предприятия – основные партнеры региона.

Сергей Ястребов, губернатор Ярославской области Российской Федерации:

Мы вместе проявляем взаимный интерес, чтобы наша общая конечная продукция была известна, была достойна, конкурировала на уровнях лучших мировых стандартов. На этой презентации есть фотография «МАЗа», который стал 11-м на последнем ралли «Дакар». Но маленький секрет: в нем ярославское "сердце". Это лишнее подтверждение того сотрудничества, то есть известности нашего с вами общего результата, который был достигнут в данном престижном соревновании.

30 января губернатор Ярославской области посетил столичное предприятие «Амкодор». Вниманию делегации представили образцы самой новой и современной техники для народного хозяйства, дорожных работ и лесозаготовки.

Сотрудничество Ярославской области с белорусским объединением имеет давнюю историю. В российском регионе успешно продают технику «Амкодора». Для этого там налажена дилерская сеть. А наш холдинг, в свою очередь, закупает двигатели ярославского завода для снегоуборочных машин.

Дмитрий Секретарев, заместитель губернатора Ярославской области Российской Федерации:

Очень интересная техника, абсолютно соответствующая западным образцам. Мы говорим сегодня и разговариваем об этом предприятии как об одной из точек роста, увеличения товарооборота между Ярославской областью и Республики Беларусь в рамках дорожной техники. Последние годы у нас динамично осваивается дорожный фонд. И я думаю, что данная техника, категория ее, будет весьма полезна на дорогах нашей области.

Утром губернатор Ярославской области по традиции возложил цветы к монументу Победы в Минске.

Российская делегация находится с визитом в нашей стране с 28 января. За это время уже прошел ряд официальных встреч.

Вчерашний вечер провели по-спортивному, болея за свою команду на хоккейном матче «Динамо-Локомотив». И уже сегодня Сергей Ястребов не только успел обсудить игру на «Минск-Арене», но и договорился с белорусскими партнерами по бизнес-проектам. На встрече с Президентом он заявил о желании развивать связи с нашими предприятиями, предложив новую линейку ярославских двигателей.

Ярославские дизельные заводы проведут переговоры с белорусскими потребителями об обмене активами. Это будет на пользу МАЗу и другим белорусским предприятиям. На встрече с премьер-министром Михаилом Мясниковичем договорились и о совместных действиях по защите продовольственного рынка от действий недобросовестных производителей. Есть случаи, когда под видом известных белорусских марок поставляется контрафакт.

Результатом сегодняшних переговоров станет подписание программы развития сотрудничества на ближайшие три года.