Президент Индии посетит Беларусь 2 июня с трехдневным визитом

Минск с трехдневным визитом намерен посетить Президент Индии. Как сообщили нашему телеканалу в посольстве этой страны, Пранаб Мукерджи прилетит 2 июня.

В апреле 2015 года во время визита в Индию министр иностранных дел Владимир Макей провел переговоры с руководством крупных компаний, готовых сотрудничать с Беларусью. Основной акцент - на наращивание поставок большегрузных самосвалов, белорусской сельскохозяйственной и автомобильной техники в Индию. Кроме того, речь шла о создании совместных производств.