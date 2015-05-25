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Президент Индии посетит Беларусь 2 июня с трехдневным визитом

25 мая 2015 11:07
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Минск с трехдневным визитом намерен посетить Президент Индии. Как сообщили нашему телеканалу в посольстве этой страны,  Пранаб Мукерджи прилетит 2 июня.

В апреле 2015 года во время визита в Индию министр иностранных дел Владимир Макей провел переговоры с руководством крупных компаний, готовых сотрудничать с Беларусью. Основной акцент - на наращивание поставок большегрузных самосвалов, белорусской сельскохозяйственной и автомобильной техники в Индию. Кроме того, речь шла о создании совместных производств.

# Экономика # Беларусь-Индия # Пранаб Мукерджи

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