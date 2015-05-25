Парламентская делегация Индонезии 25 мая - с официальным визитом в Минске

Возглавляет ее спикер Совета региональных представителей Ирман Гусман. Свое пребывание на белорусской земле гости начали с памятных мероприятий — возложения венка к монументу на площади Победы. Это традиционный ритуал для иностранных делегаций.

Визит парламентской делегации из Индонезии продлится несколько дней. В программе - переговоры, в том числе и с белорусскими коллегами, а также посещение ряда предприятий. Особый интерес к нашим промышленным гигантам — МАЗу и Тракторному заводу. Там гости ознакомятся с последними разработками и новинками модельного ряда.

Андрей Стасилевич, главный конструктор ОАО «Минский тракторный завод»:

Мы планируем развитие нашего модельного ряда тракторов с повышением мощности и также с модернизацией уже существующих моделей с целью улучшения их потребительских свойств, улучшения удобства работы и, самое главное, повышения экономичности. Новые модели тракторов, которые сегодня представлены, - это тракторы 450 лошадиных сил и трактор с электромеханической трансмиссией. Они позволят повысить производительность труда в хозяйстве и, самое главное, снизить расходы в работе.

Есть что предложить и Индонезии нам. Это крупнейшая по площади и численности населения страна Юго-Восточной Азии и самое большое в мире островное государство. Здесь важнейшие сырьевые ресурсы – нефть и природный газ. Есть медь, золото и серебро. Сегодня Индонезия относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран – так называемой группе одиннадцати, куда входят государства, способные превратить свои экономики в крупнейшие мировые локомотивы. Так что потенциал для сотрудничества есть. Тем более в 2014 году страны наторговали всего на 200 млн. долларов.