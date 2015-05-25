Новых партнеров ищут 25 мая белорусские бизнесмены в Пакистане

В Исламабаде стартовал совместный деловой и инвестиционный форум. Он проходит накануне визита Александра Лукашенко в эту Азиатскую страну, который запланирован на 26-27 мая. Представители деловых кругов сегодня смогут найти новые точки соприкосновения и обсудить конкретные проекты. Так «Амкодор» готов открыть сборочное производство в Пакистане. По мнению специалистов, там есть возможности по продаже не только дорожно-строительной, но и сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Ранее и пакистанские компании выразили намерение в открытии совместных производств.