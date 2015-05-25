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Новых партнеров ищут 25 мая белорусские бизнесмены в Пакистане

25 мая 2015 08:09
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В Исламабаде стартовал совместный деловой и инвестиционный форум. Он проходит накануне визита Александра Лукашенко в эту Азиатскую страну, который запланирован на 26-27 мая. Представители деловых кругов сегодня смогут найти новые точки соприкосновения  и обсудить конкретные проекты. Так «Амкодор» готов открыть сборочное производство  в Пакистане. По мнению специалистов, там есть возможности по продаже не только дорожно-строительной, но и сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Ранее и пакистанские компании выразили намерение в открытии совместных производств.

 

# Экономика # Беларусь-Пакистан

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