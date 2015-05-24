Новости Беларуси. Беларусь и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве. Подписи на документе 24 мая поставили глава Совета Республики Михаил Мясникович и председатель Палаты национальностей Хин Аунг Мьинт.

Визит делегации Мьянмы в Минск получился весьма плодотворным. За четыре дня гости посетили ряд предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О перспективах сотрудничества шла речь на встрече с Александром Лукашенко. Также прошли переговоры в правительстве и парламенте.

Стороны договорились о взаимодействии в сфере сельского хозяйства и образовании. Расширение сфер взаимного интереса предполагает и сегодняшний меморандум.

Хин Аунг Мьинт, председатель палаты национальностей Союзного собрания Республики Союз Мьянма:

Самое первое направление нашего сотрудничества – сельскохозяйственная отрасль. Также страны будут взаимодействовать в фармакологической и образовательной сферах.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания республики Беларусь:

Визит был очень плодотворным. Мы конструктивно обсуждали все вопросы. Кроме уже тех наработок, которые уже имели место быть, мы выходим на новые проекты. В первую очередь то, что касается сельского хозяйства – как продаж сельскохозяйственной техники и тракторов, так и возможное создание сельскохозяйственных кооперативов в Мьянме с участием белорусской стороны.

Большое внимание уделяется торгово-экономической близости стран. Пока товарооборот невелик. Основу экспорта составляют техника, калийные удобрения и сельхоз оборудование. Мьянма в свою очередь предлагает нашей стране морепродукты, цветные и драгоценные металлы.