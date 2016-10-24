Новости Беларуси. Президент Беларуси предлагает поднять планку торгово-экономического сотрудничества с Польшей. Об этом Александр Лукашенко говорил 24 октября на встрече с заместителем председателя Совета министров, министром развития и финансов Польши Матеушем Моравецким.

По итогам восьми месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот между странами вырос.

В Польше действует 17 представительств крупных белорусских предприятий. От машиностроения до калийной отрасли. В нашей республике работает более 350 предприятий с польским капиталом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В экономике мы не потеряли, как в политике, контакты. Тем не менее планку эту надо поднимать очень высоко. Конечно, фундаментом этих отношений может быть только экономика. Других вариантов, наверное, нет, потому что экономика – это интерес, здесь сконцентрированы мощь государств и благосостояние народов государств. Мы заинтересованы в создании совместных предприятий. Если такое желание есть, мы окажем всяческую поддержку для создания польских предприятий или с чисто польскими активами, капиталами, или же совместных предприятий здесь. Думаю, и Польша будет заинтересована в таком же ответе для Беларуси.

Матеуш Моравецкий, заместитель председателя Совета министров, министр развития и финансов Республики Польша:

Торгово-экономическое сотрудничество является хорошей базой для развития взаимодействия в других областях. Польша является пограничной страной в ЕС для выхода на Восток, а Беларусь является пограничной страной для выхода стран ЕАЭС на Запад. Данный нюанс мы можем также совместно использовать, в том числе в рамках развития «Шелкового пути». Уже сегодня до встречи с вами мы говорили о белорусских тракторах и поставках белорусского цемента в Польшу. Мы определенно хотим, чтобы сотрудничество давало пользу обеим сторонам.

Переговоры с польской делегацией прошли и в правительстве. Здесь говорили о возможном содействии официальной Варшавы в продвижении интересов по вступлению Беларуси в ВТО. Польша активно взаимодействует с Брюсселем и имеет здесь определенное влияние. Беларусь готова до конца года провести полномасштабные переговоры с Европейским союзом по условиям присоединения во Всемирную торговую организацию.