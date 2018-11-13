Президент Беларуси об отношениях с Турцией: «Они развиваются неплохо, хотя хотелось бы, чтобы лучше»

Новости Беларуси. Белорусско-турецкие отношения 13 ноября обсуждались во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с председателем Великого национального собрания Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация республики в эти дни с официальным визитом в Минске. Турция – важный внешнеторговый партнер Беларуси. Страна занимает девятое место по объему товарооборота. В планах государств – достичь миллиардной планки во взаимной торговле. Все предпосылки к этому есть. В Турцию мы поставляем калийные удобрения, синтетические волокна и нити, льняные ткани. Уже идет работа по созданию сборочных производств комбайнов, строительной и специальной техники. Ну и, конечно, развит туризм. Тем не менее, остаются и некоторые проблемные вопросы, которые партнеры намерены решить в ближайшее время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень внимательно наблюдаем за вашей страной, тем более что Турция в последнее время становится неким эпицентром, центром притяжения всех сил, особенно в связи с неспокойной обстановкой в вашем регионе. Нам очень импонирует ваша независимая политика, ваша позиция, которую вы занимаете по глобальным вопросам развития нашей планеты. И в этом плане, честно говоря, вы очень многого добились. Что касается наших отношений, то они развиваются неплохо, хотя хотелось бы, чтобы лучше. Но тот миллиард товарооборота, который мы будем иметь в этом году – примерно миллиард, а может быть, и превзойдем его – это хорошее достижение наших стран. У нас есть ряд проблемных нерешенных вопросов в отношениях, прежде всего торгово-экономического характера. И председатель нашего сената (вчерашний премьер-министр, точно так, как вы) очень хорошо владеет этими проблемами. И я надеюсь, что он вам их изложит, и желательно нам бы решить эти вопросы. Господин председатель, мы хорошо знаем, в чем нуждается Турция, и вы хорошо знаете, в чем нуждается Беларусь. Вот этот товарообмен был бы хорошим подспорьем для роста общего товарооборота.