Президент Беларуси о Таможенном кодексе: документ должен быть абсолютно выверенным

Новости Беларуси. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза должен обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси. Такое требование высказал 9 декабря Президент на совещании по проекту документа, который планируют принять все участники ЕАЭС.

Ожидается, что договор будет подписан 26 декабря в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Все «за» и «против» изучили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результат напряженной работы комиссий, многочасовых упорных дискуссий на уровне правительств уместился в три тома. Последствия ошибок от принятия невыгодных условий для национальных экономик могут оказаться более чем серьезными. Потому перед итоговым подписанием документа каждая страна еще раз детально изучает таможенный кодекс.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша страна экспортоориентированная. Мало того, мы не только экспортируем, но очень много, даже в стоимостном выражении больше порой завозим в страну.

Таможенный кодекс – это как раз тот документ, который, прежде всего, регулирует эти отношения.

Поэтому этот документ должен быть абсолютно выверенным. И после вступления в силу документа ни один гражданин Беларуси, и я в том числе, не должны задать вопрос правительству, которое вырабатывало прежде всего и согласовывало этот документ, задать вопрос: «Что же мы имеем на самом деле, и почему стало где-то хуже, чем было?».

Все должно быть продуманно, выверено в Министерствах, ведомствах, в облисполкомах, если нужно, в горисполкомах, райисполкомах. Привлечь всех специалистов. Вплоть до оппозиционно, как мы часто называем, мыслящих. Довести до них эти положения, до граждан нашей страны, немедленно. Чтобы они могли отреагировать и сказать, что нам выгодно, а что – нет.

Экономический интерес страны должен быть соблюден, только в таком случае возможна подпись под документом.

Любые интеграционные процессы подразумевают с одной стороны выгоду каждого участника, с другой – равные условия. Компромисс возможен, и, понятное дело, даже необходим, ведь документ подписывают сразу пять стран. Но риск для собственных интересов и возможные потери должны быть при этом сведены к минимуму. Иначе, зачем она, интеграция?

Александр Лукашенко:

Если основные игроки Таможенного союза, нашего экономического союза, Россия и Казахстан, могут где-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немеряно, знаете, от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги. Поэтому мы ни на что не должны махать руками. И потом, вы имейте ввиду,

в плане таможенных процедур и таможенного процесса мы простреливаемся со всех сторон, с запада на восток и с юга на север.

У нас видно все, у нас ничего не спрячешь. У нас даже беспошлинно автомобиль не завезешь, это будет известно. У нас республика особенная. Мы здесь в тихую ничего не сделаем из того, что могут сделать наши партнеры.

Пусть они на меня не обидятся, но такое мы фиксировали очень часто.

А у нас, даже если все будет нормально, такие деятели, как Данкверты и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса, стакан молока или кусок хлеба из Беларуси застревает. Продукция не та! И правительство при этом молчит.

Беларусь – страна небольшая, защита отечественного производителя и перевозчика для нас крайне важна в рамках таможенного регулирования. Да и в целом в отношениях с традиционными союзниками и партнерами.

Елена Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений Белорусского государственного университета:

Я надеюсь, что чем более совершенное будет Таможенный кодекс, чем больше моментов, противоречий будет сниматься, тем меньше будет вот этих вот предвзятых претензий к белорусской продукции.

Тем более, когда покупатели из других стран, и той же России, продолжают выбирать белорусские товары.

Вот несколько свежих мнений из Новосибирска.

Жители Новосибирска:

Это действительно настоящие, качественные продукты. И хорошо бы было, чтобы эти продукты у нас, в Новосибирске, прижились. Просто могу сказать на личном примере, что сгущенное молоко, колбасные изделия, сыры – очень вкусные.

Белорусские продукты очень вкусные, нам нравятся. На рынке пользуются популярностью.

Мы в последнее время только их и берем.

Над документом активно трудились более двух лет: начали еще в июле 2014.

Президент поручает в оставшееся время (а подписание на высшем уровне документа анонсируют в конце декабря) особо изучить затрагивающие белорусские интересы пункты. Но общая оценка Кодекса – он существенно упростит таможенное регулирование.

Елена Евсеенко, заместитель директора брестского филиала РУП «Белтаможсервис»:

Вступление в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза ускорит бизнес-процессы, позволит в полной мере загрузить мощности транспортно-логистических центров и увеличить транзитную привлекательность нашей страны.

Речь и об электронном документообороте: бумажный будет практически исключен.

Александр Михалюк, начальник отдела таможенного поста «Брест-ТЛЦ»:

Непосредственно взаимодействие будет информационных систем таможенных органов с информационными системами декларантов, субъектов внешней экономической деятельности и так далее. Это ускорит затраты на поездки, доставку этих документов, то есть издержки.

Операции без участия человеческого фактора, то есть автоматические. Это – снижение риска коррупции. Единое окно в работе с товарами и сокращение срока процедур: вместо суток – 4 часа. Важное нововведение: подача декларация без представления документов, на основании которых она заполнена. В общем, бизнес новации оценил.

Лариса Чайковская, ведущий экспедитор транспортной компании:

Наша компания работает не первый год на рынке, мы более 11 лет имеем постоянные контракты. Наш собственный транспорт работает для постоянных клиентов. Это ускорит проход границы, доставку груза до нашего клиента. И, соответственно, это экономически выгодно.

Новое понятие в Таможенном кодексе – «территориальная свободная экономическая зона».

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Часто бывали проблемы, когда субъекту хозяйствования в свободной экономической зоне было необходимо вывести за пределы зоны товар на отдельную технологическую операцию (к примеру, покрасить). Он не имел такой возможности. Сегодня, новым проектом закона, снимается эта проблема.

Второй момент: декларирование товаров не резидентами СЭЗ. Появляется возможность территориальных СЭЗ.

В Беларуси таких территориальных свободных экономических зон будет 2. В России 3, в остальных странах – по одной.

Льготные условия, ряд упрощений, дополнительные бонусы для инвестиций, привлекательные условия для транзита. Не будем забывать, что Беларусь – транзитное государство. Все это – безусловные плюсы для нашей страны. Но важно еще в погоне за интеграцией не потерять контроль и рычаги управления.

Ответственность за каждый пункт, затрагивающий национальные интересы, персональная.

Александр Лукашенко:

Будет ли обеспечена экономическая безопасность страны? В конце концов, будем ли мы принимать решения по этим экономическим проблемам в Беларуси или за нас будет кто-то принимать? Мы в этой части часто критикуем Брюссель. В Вашингтоне политбюро, в Брюсселе экономическая комиссия, они определяют, страны ничего не решают. И эта волна пошла уже по Европе. Так вот, чтобы мы не превратились в таких сторонних наблюдателей в этом процессе,

все высшие должностные лица и члены правительства должны завизировать перед тем, как я подпишу, этот Таможенный кодекс.

И все ответят, где бы он потом ни работал. Если только в результате применения этого Кодекса на практике мы увидим какие-то недостатки.

По части таможенных пошлин белорусам удалось убедить партнеров в поэтапном снижении норм.

За три года до 500 евро вместо 1500 и 25 килограммов вместо 50.

Вообще, в Кодекс включили 16 документов, которые раньше помогали регулировать взаимоотношения в этой сфере.

В силу новые правила вступят через шесть месяцев после подписания.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь