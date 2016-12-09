Александр Лукашенко требует обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Об этом глава государства заявил 9 декабря на совещании по проекту Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Документ планируют подписать на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Белорусская сторона детально изучала кодекс. Комитет госконтроля, эксперты и ученые взвешивали все «за» и «против». Документ должен быть выверенным и продуманным и соответствовать приоритетам белорусской экономической политики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша страна экспортоориентированная. Мало того, мы не только экспортируем, но очень много, даже в стоимостном выражении больше порой завозим в страну. Таможенный кодекс – это как раз тот документ, который прежде всего регулирует эти отношения. Поэтому этот документ должен быть абсолютно выверенным. И после вступления в силу документа ни один гражданин Беларуси, и я в том числе, не должны задать вопрос правительству, которое вырабатывало прежде всего и согласовывало этот документ, задать вопрос, что же мы имеем на самом деле и почему стало где-то хуже, чем было. То есть Таможенный кодекс – это документ, который мы принимаем. Каким бы он ни был компромиссным, но ухудшать ту ситуацию экономическую, социально-экономическую, которая существует в Беларуси, нам ни в коем случае нельзя. Все должно быть продуманно, выверено в Министерствах, ведомствах, в облисполкомах, если нужно, в горисполкомах, райисполкомах. Привлечь всех специалистов, чтобы они могли отреагировать и сказать, что нам выгодно, а что – нет. Документ очень серьезный. Я обращаю такое серьезное внимание на новый Таможенный кодекс, потому что у нас были вопросы к той системе, которая и ныне существует, по старому Таможенному кодексу. Я не единожды нынешнему премьер-министру задавал вопросы, поскольку он у нас был главой переговорной группы от Беларуси. Поэтому все должно быть учтено. Мы ничего не должны потерять.

В Таможенном кодексе ЕАЭС переработаны нормы документа Таможенного союза. Устранены правовые пробелы, а также проведена дальнейшая унификация таможенного законодательства стран, входящих в Евразийский союз. Среди нововведений белорусские ученые отмечают приоритет электронного декларирования, сокращение времени выпуска товаров с одного рабочего дня до четырех часов, а также уменьшение количества форм таможенного контроля с 12 до 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

В сам закон мы заложили нормы, которые в разы уменьшают время оформления транзитного товара – с 24 часов это время сокращается до 4 часов, в шесть раз. В разы сокращается время для проведения операций таможенного контроля, если таковые необходимы, в два раза – с 10 до 5 часов. Поэтому для транзитных грузов это однозначно будет польза. Появляются нормы, которые сегодня позволяют работать сотрудникам таможни полностью с электронными документами.