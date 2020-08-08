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Президент Беларуси о сельхозтехнике: «Не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-12 лет»

08 августа 2020 12:00
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Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе. Александр Лукашенко посетил  хозяйство «Гастелловское», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»

Президент Беларуси о сельхозтехнике: «Не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-12 лет»-1

По мнению Президента, ещё несколько дней активной работы и хлеборобы придут к финишу. Техники хватает.

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Президент поинтересовался судьбой чудо-комбайна GS2124. Два года его испытывали на полях «Александрийского» в Шкловском районе. Образец требует некоторых доработок.

Александр Лукашенко испытал новый суперкомбайн «Палессе GS2124»

В целом к технике необходимо относиться бережнее.      

Президент Беларуси о сельхозтехнике: «Не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-12 лет»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-12 лет. Очень дорогая техника. Надо сделать все, чтобы жизнь комбайна была 11-12 лет. Ну и, естественно, хорошие хозяева сохранят его и на 15 лет. Это наша задача  найти хороших, толковых ребят, где бы они ни были по стране, и отдать им комбайн в руки.

# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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