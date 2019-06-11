В скандинавском или стиле лофт. «Керамин» стал выпускать плитку большого размера

Новости Беларуси. Плитка 750 на 250 миллиметров – «Керамин» освоил новый формат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производить облицовочные материалы начали на новом итальянском оборудовании совсем недавно.

Плитка большого размера в интерьере способна визуально расширить пространство и точно передать природные фактуры. Плюс минимум швов.

Крупнейшая белорусская компания в области производства плитки и сантехники выпустила сразу пять коллекций крупного формата. Плитка с нотками классики, лофт и даже в скандинавском стиле уже доступна в салонах «Керамин».

Александр Пузевич, заместитель директора по коммерческим вопросам «Керамин-Столица Инвест»:

В каждом из наших салонов покупатели имеют возможность абсолютно бесплатно получить профессиональную консультацию, составить бесплатный 3D-дизайн проект, а также в двух салонах уже есть возможность воспользоваться технологией виртуальной реальности и при помощи VR-очков посмотреть реально свой интерьер, пройтись по нему и оценить все его преимущества в малейших деталях.