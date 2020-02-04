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«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше

04 февраля 2020 10:42
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Новости Беларуси. Вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание на уровне главы государства. Посещая 4 февраля Добрушскую бумажную фабрику, Александр Лукашенко еще раз напомнил чиновникам, что валюту нужно зарабатывать, а не вывозить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше-1

Президент ознакомился с тем, как продвигается строительство производства по выпуску мелованных и немелованных видов картона. Объект – проблемный.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше-4

Строительство началось еще в 2012 году. Завершить планировали в 2015, но сроки срывались несколько раз и до сих пор проект не реализован.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше-7

Необходимо еще запустить машинное оборудование, остаются и мелкие строительные работы. На это требуются финансовые вливания – цена вопроса 83 миллиона долларов. Как доложили Александру Лукашенко, половина этих средств будет выплачена австрийской компании, которая займется запуском машин.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше-10

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все это мы должны производить у себя, если нам понадобится. Ни в коем случае мы на это валюту тратить не будем. Это тоже импортозамещение. У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят. Хоть и упала цена, но качает труба. Зачем им заниматься мелкотой? Они могут купить любые запчасти: им не жалко валюты. Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее, а все это, если понадобится, это уже их задача, они должны заказывать у себя на предприятии. За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше-15

Инвестиционный проект до сих пор не был реализован, поскольку китайский генподрядчик неоднократно срывал сроки из-за проблем с финансированием. В итоге объект законсервировали. А в 2019 году Совет министров утвердил схему завершения проекта.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше-18

Изучить необходимость оказания государственной поддержки в отношении нескольких проблемных инвестиционных проектов, в том числе завода в Добруше, Александр Лукашенко поручил на соответствующем совещании в декабре 2019 года. Сегодня Президент заявил, что предприятие по выпуску картона начнет работу до конца года. Все работы в основном будут завершены белорусами.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше-21

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше-23

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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