«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше

Новости Беларуси. Вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание на уровне главы государства. Посещая 4 февраля Добрушскую бумажную фабрику, Александр Лукашенко еще раз напомнил чиновникам, что валюту нужно зарабатывать, а не вывозить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ознакомился с тем, как продвигается строительство производства по выпуску мелованных и немелованных видов картона. Объект – проблемный.

Строительство началось еще в 2012 году. Завершить планировали в 2015, но сроки срывались несколько раз и до сих пор проект не реализован.

Необходимо еще запустить машинное оборудование, остаются и мелкие строительные работы. На это требуются финансовые вливания – цена вопроса 83 миллиона долларов. Как доложили Александру Лукашенко, половина этих средств будет выплачена австрийской компании, которая займется запуском машин.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все это мы должны производить у себя, если нам понадобится. Ни в коем случае мы на это валюту тратить не будем. Это тоже импортозамещение. У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят. Хоть и упала цена, но качает труба. Зачем им заниматься мелкотой? Они могут купить любые запчасти: им не жалко валюты. Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее, а все это, если понадобится, это уже их задача, они должны заказывать у себя на предприятии. За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело.

Инвестиционный проект до сих пор не был реализован, поскольку китайский генподрядчик неоднократно срывал сроки из-за проблем с финансированием. В итоге объект законсервировали. А в 2019 году Совет министров утвердил схему завершения проекта.